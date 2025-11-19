Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2025: Από τις 11 Δεκεμβρίου ξεκινούν τα διευρυμένα ωράρια στα καταστήματα

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025, με την έναρξη των διευρυμένων ωραρίων να τοποθετείται την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου.

Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό, με κάθε επιχείρηση να έχει τη δυνατότητα να το προσαρμόσει στις ανάγκες της, εντός των χρονικών ορίων που προβλέπει η νομοθεσία:

Δευτέρα – Σάββατο 06:00–21:00 και Κυριακή 11:00–20:00.

Η φετινή εορταστική περίοδος περιλαμβάνει τέσσερις Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα, όπως ορίζει το πλαίσιο λειτουργίας για το 2025.

Αναλυτικά το προτεινόμενο ωράριο Χριστουγέννων 2025

Πέμπτη 11/12/2025: 09:00–21:00

Παρασκευή 12/12/2025: 09:00–21:00

Σάββατο 13/12/2025: 09:00–16:00

Κυριακή 14/12/2025: 11:00–16:00

Δευτέρα 15/12/2025: 09:00–16:00

Τρίτη 16/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 17/12/2025: 09:00–21:00

Πέμπτη 18/12/2025: 09:00–21:00

Παρασκευή 19/12/2025: 09:00–21:00

Σάββατο 20/12/2025: 09:00–18:00

Κυριακή 21/12/2025: 11:00–18:00

Δευτέρα 22/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 23/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 24/12/2025 (Παραμονή Χριστουγέννων): 09:00–18:00

Πέμπτη 25/12/2025 (Χριστούγεννα): Αργία

Παρασκευή 26/12/2025: Αργία

Σάββατο 27/12/2025: 09:00–18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00–18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00

Τετάρτη 31/12/2025 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς): 09:00–18:00

Πέμπτη 01/01/2026 (Πρωτοχρονιά): Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Το εορταστικό ωράριο θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς μετά τις 2 Ιανουαρίου, με τους εμπόρους να προσβλέπουν σε αυξημένη κίνηση ενόψει των γιορτών.

