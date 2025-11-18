Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος IRIS σε όλη τη λιανική αγορά, καθώς από την 1η Δεκεμβρίου 2025 όλες οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με ιδιώτες θα πρέπει υποχρεωτικά να δέχονται πληρωμές μέσω άμεσης μεταφοράς χρημάτων. Το νέο πλαίσιο, που οριστικοποιήθηκε με τις αποφάσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην καθημερινή ροή των συναλλαγών σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ.

Τι σημαίνει η αλλαγή για τον καταναλωτή

Για το κοινό, η υποχρεωτική ένταξη του IRIS μεταφράζεται σε έναν ακόμη τρόπο εξόφλησης στο ταμείο. Πλέον, πέρα από μετρητά και κάρτες, οι καταναλωτές θα μπορούν να πραγματοποιούν άμεση πληρωμή μέσω της εφαρμογής mobile banking, μεταφέροντας χρήματα κατευθείαν από τον λογαριασμό τους στον λογαριασμό της επιχείρησης.

Η διαδικασία είναι γρήγορη, δεν απαιτεί φυσική κάρτα και μειώνει σημαντικά τον χρόνο αναμονής στο ταμείο, αφού η συναλλαγή ολοκληρώνεται σε πραγματικό χρόνο.

Ποιοι εντάσσονται υποχρεωτικά

Στο νέο σύστημα εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις που κάνουν συναλλαγές με ιδιώτες (B2C). Κάθε πληρωμή –είτε γίνεται με κάρτα, είτε μέσω IRIS– πρέπει υποχρεωτικά να συνδέεται με την άμεση έκδοση ηλεκτρονικής απόδειξης από το ταμειακό σύστημα. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι η πλήρης ιχνηλάτηση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό χρήμα και η μείωση της αδήλωτης οικονομίας.

Για τον λόγο αυτό, επικαιροποιήθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τη διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων με τη Φορολογική Διοίκηση. Οι άμεσες πληρωμές θα διεκπεραιώνονται είτε μέσω POS είτε μέσω παρόχων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

Αγώνας δρόμου για την αγορά μέχρι το τέλος Νοεμβρίου

Οι εταιρείες τεχνολογίας πληρωμών και οι πάροχοι ηλεκτρονικών συστημάτων έχουν προθεσμία έως τις 28 Νοεμβρίου 2025 για να δηλώσουν πλήρη συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις. Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις καλούνται να βεβαιωθούν ότι το ταμειακό τους σύστημα μπορεί να υποστηρίξει ομαλά τις άμεσες πληρωμές.

Η μετάβαση της 1ης Δεκεμβρίου αναμένεται να γίνει χωρίς προβλήματα, με το IRIS να παίρνει πλέον μόνιμη θέση στο ταμείο των επιχειρήσεων και να αποτελεί βασικό κομμάτι της καθημερινότητας των καταναλωτών.

