Λίγο νωρίτερα από ό,τι ορίζει ο νόμος θα καταβληθεί φέτος το Δώρο Χριστουγέννων 2025 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, καθώς η 21η Δεκεμβρίου – καταληκτική ημερομηνία πληρωμής – πέφτει Κυριακή. Έτσι, το ποσό θα πιστωθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, δίνοντας μία ανάσα στους εργαζόμενους ενόψει των γιορτών.

Το Δώρο αφορά αποκλειστικά τον ιδιωτικό τομέα, καθώς οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων

Το δώρο ισούται με:

Έναν μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό.

25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.

Η περίοδος αναφοράς είναι από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου.

Δικαιούχοι

Το Δώρο Χριστουγέννων λαμβάνουν όλοι οι μισθωτοί που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Αν ο εργαζόμενος δεν εργάστηκε όλο το διάστημα:

Λαμβάνει αναλογικό ποσό, υπολογιζόμενο ως:

2/25 του μισθού, ή

2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασίας.

Τι συνυπολογίζεται:

Νόμιμες άδειες (ετήσια, μητρότητας κ.λπ.)

Τα "τριήμερα ασθενείας"

Τι δεν συνυπολογίζεται:

Οι ημέρες που ο εργαζόμενος λαμβάνει επίδομα ασθενείας (αφαιρούνται από τον υπολογισμό).

Η βάση υπολογισμού είναι οι τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου ή, αν η σύμβαση έχει λυθεί νωρίτερα, οι αποδοχές της τελευταίας ημέρας εργασίας.

Για ακριβή υπολογισμό υπάρχει διαθέσιμη η online εφαρμογή της ΓΣΕΕ και του ΚΕ.Π.Ε.Α.

Αν δεν λάβετε το Δώρο – Τι πρέπει να κάνετε

Σε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου:

Καταθέτετε μηνυτήρια αναφορά στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας (χωρίς κόστος).

Η υπόθεση διαβιβάζεται:

στον Εισαγγελέα για άσκηση δίωξης,

και στο αστυνομικό τμήμα για έναρξη αυτόφωρης διαδικασίας.

Καταγγελίες μπορούν να γίνουν ανώνυμα ή επώνυμα στη γραμμή 1555 ή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Επιθεώρησης Εργασίας.

Αν κατατεθεί ατομική μήνυση, υπάρχει παράβολο 100€ (+20% προσαύξηση).

Οι κοινωνικοί επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε. οφείλουν να επέμβουν άμεσα για ελέγχους και κυρώσεις.

