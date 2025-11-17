ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική η πληρωμή με IRIS στις λιανικές συναλλαγές από 1η Δεκεμβρίου – Οι νέες τεχνικές προδιαγραφές

Σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει από την 1η Δεκεμβρίου 2025 η υποχρέωση των επιχειρήσεων λιανικής να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS στις συναλλαγές με ιδιώτες (B2C), όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Με τη ρύθμιση αυτή ολοκληρώνεται το νέο πλαίσιο για την ενσωμάτωση των άμεσων πληρωμών (Instant Payments) στα ταμειακά συστήματα και στον τρόπο διασύνδεσής τους με τη Φορολογική Διοίκηση.

Η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι η βασική αρχή είναι ξεκάθαρη:

«Είσπραξη πληρωμής (κάρτα ή IRIS) – Υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από το ταμειακό σύστημα».

Με σειρά αποφάσεων του διοικητή της Αρχής, Γιώργου Πιτσιλή, οι τεχνικές προδιαγραφές επικαιροποιούνται ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να ενσωματώσουν το IRIS απευθείας στο Σημείο Πώλησης (POS ή ERP).



Οι τεχνικές αλλαγές στα συστήματα

Με τις νέες αποφάσεις τροποποιούνται τα πρωτόκολλα διασύνδεσης των αποφάσεων Α.1098/2022 και Α.1155/2023, και καθορίζονται οι τρόποι με τους οποίους οι επιχειρήσεις θα αποδέχονται άμεσες πληρωμές:

Μέσω POS (τερματικό ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων)

Μέσω υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις Α.1147/2025 και Α.1160/2025

Οι αλλαγές διασφαλίζουν ότι κάθε πληρωμή – είτε με κάρτα είτε μέσω IRIS – θα καταγράφεται αυτόματα στο ταμειακό σύστημα και θα εκδίδεται άμεσα η απόδειξη.



Προθεσμίες συμμόρφωσης για επιχειρήσεις και παρόχους

Η ΑΑΔΕ ορίζει συγκεκριμένες ημερομηνίες προσαρμογής:

Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers & NSPs)

Υποβολή επικαιροποιημένης Δήλωσης Συμμόρφωσης έως 28/11/2025.

Επιχειρήσεις εισαγωγής/κατασκευής ΦΗΜ και εταιρείες ERP

Υποβολή επικαιροποιημένης Δήλωσης Συμβατότητας έως 28/11/2025, βάσει των αποφάσεων Α.1159/2025 και Α.1162/2025.



Πού μπορούν να απευθύνονται οι επιχειρήσεις

Για διευκρινίσεις σχετικά με τη διασύνδεση και τη χρήση του IRIS, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ – my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, από 07:00 έως 20:00 τις εργάσιμες ημέρες.

Ψηφιακά στο my1521, όλο το 24ωρο, επιλέγοντας:

Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > IRIS > Διασύνδεση

Η ΑΑΔΕ τονίζει ότι στόχος είναι η πλήρης μετάβαση στις άμεσες ηλεκτρονικές πληρωμές, η διαφάνεια στις λιανικές συναλλαγές και η άμεση διασταύρωση εισπράξεων και αποδείξεων.

