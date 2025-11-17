Εξωδικαστικός μηχανισμός: Τα 5 βήματα για «κούρεμα» και έως 420 δόσεις

Πιο εύκολη και λειτουργική γίνεται πλέον η διαδικασία ρύθμισης οφειλών μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, χάρη στις αναβαθμίσεις που ενσωμάτωσε η ΑΑΔΕ στο περιβάλλον της πλατφόρμας myAADE. Η νέα ψηφιακή εμπειρία μειώνει τα λάθη, ενισχύει τη διαφάνεια και επιτρέπει στους οφειλέτες να παρακολουθούν καλύτερα τις ρυθμίσεις τους — χωρίς να χρειάζεται να απευθύνονται σε τρίτους.

Ο εξωδικαστικός έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα:

Πάνω από 15 δισ. ευρώ χρέους έχουν ρυθμιστεί συνολικά.

Τον Οκτώβριο σημειώθηκε ρεκόρ με 2.440 επιτυχείς ρυθμίσεις για χρέη άνω των 600 εκατ. ευρώ.

Η εγκρισιμότητα από τράπεζες και funds έφτασε στο 82%.

46.000 οφειλέτες έχουν επωφεληθεί από ρυθμίσεις κατά μέσο όρο 200 δόσεων (16–17 χρόνια).

1 στους 2 πέτυχε διαγραφή χρέους άνω του 30% προς χρηματοπιστωτικούς φορείς, ενώ προς το Δημόσιο το μέσο «κούρεμα» αγγίζει το 17%.

Παρά τα σημαντικά οφέλη, η διαδικασία δεν ήταν πάντα εύκολη για τους μη εξοικειωμένους χρήστες. Με τις τελευταίες αναβαθμίσεις, η ΑΑΔΕ επιδιώκει μια διαδικασία πιο απλή, διαφανή και φιλική, με έμφαση στην πρόληψη λαθών και στην ευκολότερη παρακολούθηση των πληρωμών.



Τι αλλάζει από 9/10/2025

Οι ρυθμίσεις που συνάπτονται μέσω Εξωδικαστικού εμφανίζονται αυτόματα στο myAADE:

Ο Λογαριασμός μου → Οφειλές σε Ρύθμιση και Πληρωμή

Η πληρωμή γίνεται με την ίδια Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ) σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Το σύστημα ενημερώνεται αυτόματα από τις καταβολές μέσω e-Banking, mobile Banking, ATM ή τραπεζών.

Στις διμερείς ρυθμίσεις με το Δημόσιο, η ρύθμιση ενεργοποιείται μετά την πρώτη δόση.

Στις πολυμερείς ρυθμίσεις (Δημόσιο + τράπεζες + ιδιώτες), η ρύθμιση εμφανίζεται αμέσως, μόλις ολοκληρωθεί η αίτηση.

Οι παλαιότερες ρυθμίσεις (πριν τις 9/10/2025) ενσωματώνονται σταδιακά στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.



Τα 5 must βήματα για «κούρεμα» και δόσεις έως 420 μηνών

1. Έλεγχος περιουσίας & δικαιώματος διαγραφής

Ο οφειλέτης πρέπει να ελέγξει την αξία περιουσίας του (και των εγγυητών).

- Αν η οφειλή υπερβαίνει την αξία, το υπερβάλλον ποσό μπορεί να διαγραφεί έως 90%.



2. Ψηφιακή δήλωση & ενημέρωση

Η πλατφόρμα συμπληρώνει αυτόματα τα περισσότερα στοιχεία.

Ο οφειλέτης ενημερώνεται για δικαιώματα, προθεσμίες και απαιτούμενα δικαιολογητικά.



3. Προσωπική ειδοποίηση

Μετά την αίτηση, αποστέλλεται μήνυμα στην προσωπική θυρίδα με οδηγίες για την πρώτη πληρωμή.



4. Ολοκλήρωση ρύθμισης

Δημόσιο (διμερής): ενεργοποίηση μετά την πρώτη δόση.

Πολυμερής ρύθμιση: ενεργοποίηση και εμφάνιση στο σύστημα αμέσως μετά την έγκριση.



5. Πληρωμή δόσεων

Γίνεται με την ΤΡΟ μέσω:

e-Banking

Mobile Banking

ATM

Τραπεζικών καταστημάτων

Επιλογή: «Βεβαιωμένες Οφειλές σε ΔΟΥ»



Τα οφέλη των νέων ρυθμίσεων

Εξοικονόμηση χρόνου & αποφυγή λαθών

Ενιαία εικόνα όλων των ρυθμίσεων σε μία οθόνη

Προσαρμογή δόσεων στις πραγματικές δυνατότητες του οφειλέτη

Δυνατότητα αποπληρωμής έως 35 χρόνια (420 δόσεις)

«Κούρεμα» χρεών βάσει αξίας περιουσίας και εισοδήματος

Προστασία ευάλωτων νοικοκυριών & ΑμεΑ

Επιδότηση επαναγοράς πρώτης κατοικίας σε ειδικές περιπτώσεις



Ο νέος Εξωδικαστικός γίνεται πλέον ένα πραγματικό εργαλείο διάσωσης για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, προσφέροντας λύσεις που κάποτε θεωρούνταν ανέφικτες — εύκολα, ψηφιακά και με διαφάνεια.

