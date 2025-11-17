Ραγδαία αυξάνονται οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, με τους πολίτες να σπεύδουν να «κλειδώσουν» το ποσό που κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε ορεινές και ιδιαίτερα ψυχρές περιοχές μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 1.200 ευρώ.

Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα από το άνοιγμα της πλατφόρμας, έχουν υποβληθεί πάνω από 550.000 αιτήσεις, με το 70% αυτών να αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι δικαιούχοι έχουν προθεσμία έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η προκαταβολή –που αντιστοιχεί στο 60% του επιδόματος που έλαβαν την περίοδο 2024-2025– αναμένεται να καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα.

Παρότι η διαδικασία είναι πλέον απλή και αυτοματοποιημένη, χιλιάδες αιτήσεις κινδυνεύουν να απορριφθούν λόγω λαθών που μπορούν εύκολα να αποφευχθούν.



Τα συνηθέστερα λάθη που «μπλοκάρουν» την αίτηση

1. Λάθος ΙΒΑΝ – Το πιο κοινό σφάλμα

Συχνά δηλώνεται ΙΒΑΝ στο όνομα του συζύγου, ενώ η αίτηση έχει γίνει από άλλο πρόσωπο.

Η ΑΑΔΕ δεν προχωρά στην πληρωμή εάν ο λογαριασμός δεν ανήκει στον αιτούντα.

Τι να κάνετε:

Βεβαιωθείτε ότι ο ΙΒΑΝ είναι στο όνομα εκείνου που υποβάλλει την αίτηση.

Ελέγξτε ότι έχει δηλωθεί σωστά στην εφαρμογή «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» στο myAADE.



2. Παραστατικά με λάθος ΑΦΜ

Πολύ συχνά η αίτηση υποβάλλεται από ένα πρόσωπο, αλλά το παραστατικό αγοράς πετρελαίου αναγράφει το ΑΦΜ του συζύγου. Το σύστημα δεν μπορεί να ταυτοποιήσει τα στοιχεία, με αποτέλεσμα η αίτηση να «κολλάει».

Λύσεις (επιλέγετε μόνο μία):

Ανάκληση και νέα αίτηση από το πρόσωπο του οποίου ο ΑΦΜ εμφανίζεται στο παραστατικό (έως 5 Δεκεμβρίου 2025).

Διόρθωση παραστατικού από τον προμηθευτή εντός 14 ημερών από την αγορά.



3. Διπλοκατοικίες με κοινό ρολόι ρεύματος

Σε κατοικίες που έχουν κοινή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, οι ασυμφωνίες στα στοιχεία δυσκολεύουν την ταυτοποίηση. Εάν δεν γίνουν έγκαιρα οι διορθώσεις, η επιδότηση μπορεί να χαθεί.

Τι πρέπει να προσέξετε:

Το ΑΦΜ στο παραστατικό καυσίμου πρέπει να ταιριάζει με αυτό του αιτούντος.

Η δήλωση κατοικίας στο Ε1 και στο myAADE πρέπει να είναι ενημερωμένη.



4. Δικαιούχοι ΚΟΤ που δηλώνουν θέρμανση με ρεύμα

Το επίδομα θέρμανσης δεν χορηγείται για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμη κι αν χρησιμοποιείται για συσκευές θέρμανσης.

Αποτέλεσμα: Η αίτηση απορρίπτεται αυτόματα.

Λύση:

Δώστε άλλο καύσιμο, όπως πετρέλαιο θέρμανσης, καυσόξυλα, pellets ή φυσικό αέριο όπου προβλέπεται.



Τι να κάνετε για να μην χάσετε το επίδομα

Ελέγξτε προσεκτικά όλα τα στοιχεία πριν την οριστική υποβολή.

Βεβαιωθείτε ότι τα παραστατικά αγοράς είναι στο σωστό ΑΦΜ.

Δηλώστε έγκαιρα τον σωστό ΙΒΑΝ.

Κρατήστε αντίγραφα αγορών και αποδείξεις μέχρι να γίνει η εκκαθάριση.



Χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Έως 5 Δεκεμβρίου 2025: Υποβολή αιτήσεων.

Πριν τα Χριστούγεννα: Πίστωση προκαταβολής (60%).

Μετά τις καταχωρίσεις αγορών: Εξόφληση του υπολοίπου.



Αν και οι αιτήσεις «τρέχουν» με αμείωτο ρυθμό, η σωστή συμπλήρωση των στοιχείων παραμένει το κλειδί ώστε κανένα νοικοκυριό να μη χάσει το επίδομα θέρμανσης που δικαιούται.

