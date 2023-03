Κατά 50 μονάδες βάσης αύξησε τα βασικά της επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ. Πρόκειται για την τρίτη διαδοχική αύξηση των επιτοκίων της ευρωτράπεζας κατά 0,5%, μετά τις αυξήσεις του Δεκεμβρίου και του Φεβρουαρίου και για την έκτη συνεχόμενη αύξηση από τον Ιούλιο του 2022.

Πλέον, το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διαμορφώνεται στο εύρος του 3,5%, το επιτόκιο καταθέσεων στο 3% και το επιτόκιο διευκόλυνσης στο 3,75% με ισχύ από τις 22 Μαρτίου.

