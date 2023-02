Το άνοιγμα της πλατφόρμας για το Market Pass, την Τρίτη, ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Όπως είπε, η πλατφόρμα ανοίγει αύριο το απόγευμα για συγκεκριμένα ΑΦΜ και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία έως την Τετάρτη.



Επανέλαβε ότι δικαιούχοι είναι περίπου το 85% των ελληνικών νοικοκυριών και συγκεκριμένα οι άγαμοι με ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ και οι έγγαμοι με ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης οι μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 24.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

“Η ενίσχυση του Market Pass ανέρχεται στο 10% επί του ύψους των αγορών ειδών κάθε είδους σε καταστήματα που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων” ανέφερε ο κ. Οικονόμου.

Πρόσθεσε ότι από την ερχόμενη Τετάρτη το “Καλάθι του Νοικοκυριού” διευρύνεται κατά 9 κατηγορίες προϊόντων. Από τις 51 κατηγορίες που ισχύουν σήμερα θα πάμε στις 60 ενώ από την ίδια μέρα μπαίνει σε εφαρμογή και το “Σαρακοστιανό Καλάθι“. Ακόμη εντός ενός μήνα υποχρεώνονται οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ να αλλάξουν τα ταμπελάκια τιμών ώστε να αναγράφονται με μεγάλα γράμματα η τιμή ανά μονάδα, λίτρο ή κιλό, έτσι ώστε να μην υπάρχει σύγχυση ή πολύ περισσότερο εξαπάτηση του καταναλωτή σε σχέση με τις ενδεχόμενες αλλαγές συσκευασίας.

Υπογράμμισε επίσης ότι εντείνονται οι έλεγχοι και επιβάλλονται πρόστιμα όταν εντοπίζονται παραβάσεις. Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε σε μια σειρά εργαλείων που δημιουργήθηκαν όπως είπε από την κυβέρνηση για την εντατικοποίηση των ελέγχων και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους. Αναφέρθηκε στην εφαρμογή e-katanalotis, στο όριο που τέθηκε στο ποσοστό κέρδους και στην ίδρυση της ΔΥΜΕΑ της υπηρεσίας που κάνει καθημερινά ελέγχους και με ηλεκτρονικά συστήματα πλέον.

Αντέτεινε ότι στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε κανένας ελεγκτικός μηχανισμός και ούτε είχε επιβληθεί κανένα πρόστιμο καθώς απουσίαζαν και τα εργαλεία αλλά και οι άνθρωποι που θα στήριζαν τις δραστηριότητες αυτές. Υπογράμμισε ακόμη: «Σε όλη τη διάρκεια της μακράς και δύσκολης περιόδου των κρίσεων είμαστε δίπλα στην κοινωνία κι έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι δεν αφήνουμε κανέναν αβοήθητο και έτσι θα συνεχίσουμε όσο οι κρίσεις επιμένουν».

Market Pass: Ερωτήσεις και απαντήσεις

Στη ιστοσελίδα του https://vouchers.gov.gr/marketpass δημοσιεύθηκε ένας χρήσιμος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για το Market Pass. Αναλυτικά:

1.Τι είναι το Market Pass;

Το Market Pass αποτελεί μέτρο ενίσχυσης των νοικοκυριών, με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγορών, ιδίως ειδών διατροφής, λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή. Καλύπτει την περίοδο από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούλιο του 2023.

2.Ποιοι δικαιούνται το Market Pass;

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμα, έγγαμα, μέρη συμφώνου συμβίωσης, εν διαστάσει, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας.

3.Ποιο μέλος του νοικοκυριού μπορεί να αιτηθεί για το Market Pass;

α. Για έγγαμους ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αρμόδιος να αιτηθεί είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

β. Σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης συζύγων / μερών συμφώνου συμβίωσης, ο ένας εκ των δύο, οπότε αποκλείεται αυτοδικαίως ο άλλος.

γ. Δεν δικαιούνται να αιτηθούν:

γ1. φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώθηκαν ως εξαρτώμενα μέλη στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021 από άλλο πρόσωπο,

γ2. φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώθηκαν ως φιλοξενούμενα στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021 από άλλο πρόσωπο,

γ3. φυσικά πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στον Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης για το φορολογικό έτος 2021,

γ4. φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και

γ5. φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021 έως και 31/12/2022.

4.Ποια πρόσωπα συνυπολογίζονται στην οικονομική ενίσχυση ενός νοικοκυριού από το MarketPass;

Για τον σκοπό του Market Pass, ως μέλη του νοικοκυριού λογίζονται οι σύζυγοι / τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, τα εξαρτώμενα τέκνα τους, τα λοιπά εξαρτώμενα από αυτούς μέλη και οι φιλοξενούμενοί τους σύμφωνα με την τελευταία Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2021, όπως αυτή υποβλήθηκε έως και 31/12/2022.

5.Ποια εισοδηματικά και άλλα οικονομικά κριτήρια πρέπει να πληροί ο δικαιούχος του Market Pass;

α. Κριτήρια εισοδήματος

Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται την ενίσχυση, εφόσον το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους κατά το φορολογικό έτος 2021, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται σε έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή ευρισκόμενο εν διαστάσει και είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα.

Το εισόδημα αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος του νοικοκυριού. Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας το εισόδημα αυτό καθορίζεται σε έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ και προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος μετά το πρώτο.

Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος. Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων, άλλων εξαρτώμενων μελών και φιλοξενούμενων μελών, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2021, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022.

β. Κριτήρια ακίνητης περιουσίας

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2022, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τέκνων, που αναγράφονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2021, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

6.Σε ποιο ύψος ανέρχεται η οικονομική ενίσχυση μέσω Market Pass;

Το ύψος της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του μηνιαίου ύψους αγορών,

που καθορίζεται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά εκατό (100) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού με ανώτατο όριο τα χίλια (1.000) ευρώ αγορών. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει την πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό, το ποσό ενίσχυσης που καταβάλλεται ανέρχεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του ανωτέρω ύψους.





Κάθε επιπλέον εξαρτώμενο μέλος ή φιλοξενούμενος προσθέτει στο εκτιμώμενο ύψος αγορών του νοικοκυριού 100,00€, ενισχύοντας έτσι τη μηνιαία επιδότηση κατά 10,00€, εάν επιλεγεί η έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, ή κατά 8,00€, εάν επιλεγεί η τραπεζική κατάθεση. Σε κάθε περίπτωση το μέγιστο εκτιμώμενο ύψος αγορών ορίζεται στα 1.000,00€, οπότε και η μέγιστη μηνιαία επιδότηση καθορίζεται στα 100,00€, εάν επιλεγεί η έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, ή στα 80,00€, εάν επιλεγεί η τραπεζική κατάθεση.

7.Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις για το Market Pass;

Με διαπιστωτική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα καθορισθεί ο χρόνος έναρξης και ο χρόνος λήξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 115 του ν. 5007/2022.

Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 15/3/2023.

8.Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις για το Market Pass;

Απαραίτητη προϋπόθεση, για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση, είναι να υποβάλει μέχρι τις 15/3/2023 αίτηση στην εφαρμογή εισερχόμενος με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet).

Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, ο αιτούμενος συμπληρώνει και επιβεβαιώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του, όπως τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, επιλέγει τον τρόπο πίστωσης (έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό) και το πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο επιθυμεί να συνεργαστεί. Στην περίπτωση της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, ο αιτούμενος υποβάλλει υπό μορφή IBAN ενεργό λογαριασμό Τραπέζης, στον οποίο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον συνδικαιούχος και επιλέγει το πιστωτικό ίδρυμα που τηρείται ο λογαριασμός.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο ότι σε περίπτωση επιλογής έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ο ίδιος ο δικαιούχος ή κάποιο μέλος του νοικοκυριού πρέπει να διαθέτει κινητό τηλέφωνο ικανό να πραγματοποιεί ανέπαφες συναλλαγές (μέσω πρωτοκόλλου NFC). Σημειώνεται ότι η ψηφιακή χρεωστική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Φυσικά, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεως για το Market Pass μέσω ΚΕΠ.

9.Δεν μπορώ να συνδεθώ στην εφαρμογή – με εμποδίζει το πρόγραμμα antivirus

Κάποια προγράμματα antivirus εμποδίζουν την είσοδο στην εφαρμογή λόγω εσφαλμένων αξιολογήσεων (false positives) για την εν λόγω εφαρμογή, αλλά και για άλλα URLs (ακόμη και τραπεζών, στο παρελθόν).

Στην περίπτωση αυτή, θα χρειαστεί να προσθέσετε μία εξαίρεση (exception) για το api.vouchers.gov.gr μέσα από τις ρυθμίσεις του προγράμματος antivirus σας.

Παραθέτουμε εδώ τη διαδικασία προσθήκης exceptions για το Avast Antivirus στην αγγλική και ελληνική γλώσσα, προκειμένου να βοηθήσουμε τους χρήστες που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα.



Βήματα στην αγγλική γλώσσα:

1. Open Avast Antivirus and go to Menu on the top right of the window

2. Click Settings

3. Go to General > Exceptions

4. Click Add Exception

5. On the next screen enter the URL.api.vouchers.gov.gr.and click Add Exception

Βήματα στην ελληνική γλώσσα:

1. Ανοίγουμε το Avast Antivirus και επισκεπτόμαστε το Μενού πάνω δεξιά στο παράθυρο του Avast

2. Πατάμε στις ρυθμίσεις

3. Επιλέγουμε τις γενικές ρυθμίσεις από τη στήλη αριστερά

4. Στις Εξαιρέσεις πατάμε Προσθήκη Εξαίρεσης

5. Στην επόμενη οθόνη γράφουμε το URL.api.vouchers.gov.gr.και πατάμε Προσθήκη Εξαίρεσης

Με τα βήματα αυτά η σελίδα πλέον δεν θα μπλοκάρεται από το Avast.

Τα παραπάνω βήματα περιλαμβάνονται και στη σελίδα του Avast με εικόνες για κάθε βήμα: https://support.avast.com/en-us/article/Antivirus-scan-exclusions#pc

10.Ποιες είναι οι πιθανές καταστάσεις της αίτησής μου και τι σημαίνουν;

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: Η αίτηση δεν έχει υποβληθεί οριστικά, καθώς ο αιτούμενος δεν έχει πιέσει το πλήκτρο ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης.

ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ: Η αίτηση έχει υποβληθεί οριστικά και βρίσκεται στο στάδιο επαλήθευσης των στοιχείων που υποβλήθηκαν.

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ): Η αίτηση είναι έγκυρη και αναμένεται η αποστολή της στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που επέλεξε ο δικαιούχος. Περισσότερες πληροφορίες κατά το στάδιο αυτό παρέχονται στον Πίνακα Πληρωμών.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ: Η αίτηση έχει εγκριθεί και έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες πληρωμές.

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ: Η αίτηση έχει απορριφθεί μετά από τους προβλεπόμενους ελέγχους και μέχρι τις 15/3/2023 είναι δυνατόν να τροποποιηθεί και να υποβληθεί εκ νέου. Για την απόρριψη ο δικαιούχος λαμβάνει ενημέρωση μέσω e–mail.

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗ: Η αίτηση είναι έγκυρη και απεστάλη προς πληρωμή, αλλά δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση της πίστωσης από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που επέλεξε ο δικαιούχος. Για την απόρριψη ο δικαιούχος λαμβάνει ενημέρωση μέσω e–mail. Μετά τις 15/3/2023 μέχρι τις 2/5/2023 ο δικαιούχος μπορεί να τροποποιήσει στοιχεία που σχετίζονται με τον τρόπο πληρωμής που επέλεξε (ΙΒΑΝ ή/και χρηματοπιστωτικό ίδρυμα), δεν μπορεί όμως να αναιρέσει την αρχική του επιλογή μεταξύ άυλης ψηφιακής κάρτας και τραπεζικής κατάθεσης.

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ: Απαιτείται επικοινωνία του δικαιούχου με το Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Κοινού 2102156327 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00) ή αποστολή e-mail στο marketpass@ktpae.gr.

11.Τι σημαίνουν τα μηνύματα κατάστασης του Πίνακα Πληρωμών;

ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: Η συγκεκριμένη πληρωμή θα αποσταλεί στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προς πραγματοποίηση κατά την εκτιμώμενη ημερομηνία εκτέλεσης.

ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗ – ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: Η συγκεκριμένη πληρωμή έχειαποσταλεί στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και η επεξεργασία της μπορεί να διαρκέσει έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ: Η συγκεκριμένη πληρωμή έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ: Δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης πληρωμής. Για την απόρριψη ο δικαιούχος λαμβάνει ενημέρωση μέσω e–mail. Μετά τις 15/3/2023 και μέχρι τις 2/5/2023 ο δικαιούχος μπορεί να τροποποιήσει στοιχεία που σχετίζονται με τον τρόπο πληρωμής που επέλεξε (ΙΒΑΝ ή/και χρηματοπιστωτικό ίδρυμα), δεν μπορεί όμως να αναιρέσει την αρχική του επιλογή μεταξύ άυλης ψηφιακής κάρτας και τραπεζικής κατάθεσης.

12.Ποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διατίθενται για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας;

VIVA WALLET, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK.

Για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας δεν προαπαιτείται ο δικαιούχος να είναι πελάτης των ως άνω ιδρυμάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες του Έργου Market Pass λήγουν αυτομάτως στις 31/8/2023 και δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση συναλλαγών με αυτές μετά την ημερομηνία αυτή.

13.Ποιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων λογαριασμοί είναι δυνατόν να δηλωθούν για την κατάθεση της επιδότησης MarketPass;

Των:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.

VIVA WALLET

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

OPTIMA BANK

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

OLYMPUS BANK/ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHABANK

Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Προκειμένου να δηλώσει ο δικαιούχος έναν λογαριασμό Τραπέζης, θα πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος σε αυτόν (όχι απαραίτητα πρώτος δικαιούχος), να γνωρίζει τη μορφή IBAN του συγκεκριμένου λογαριασμού και, κυρίως, να είναι βέβαιος ότι ο λογαριασμός αυτός είναι ενεργός και θα παραμείνει ενεργός καθ΄ όλη τη διάρκεια του Market Pass.

14.Τι μπορεί να γίνει σε περίπτωση απόρριψης των διαδικασιών πίστωσης των λογαριασμών;

Σε περίπτωση απόρριψης της διαδικασίας πίστωσης της ενίσχυσης στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα ή στον τραπεζικό του λογαριασμό, ο αιτών θα ενημερώνεται με e-mail και η αίτηση του θα ενεργοποιείται μετά το πέρας της 15ης Μαρτίου, ώστε να μπορεί να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και να επαναυποβάλει την αίτηση μέχρι την 2α Μαΐου 2023. Μετά την επανυποβολή ξαναγίνεται η διαδικασία πίστωσης στην ψηφιακή κάρτα ή στον τραπεζικό λογαριασμό, στον επόμενο μήνα όπου πιστώνονται και τα ποσά των προηγούμενων μηνών που απορρίφθηκαν.

Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του αρχικώς επιλεχθέντος τρόπου καταβολής της ενίσχυσης.

15.Σε ποιες επιχειρήσεις είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα του Market Pass;

Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα Market Pass δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς αγαθών κάθε είδους σε καταστήματα ή λαϊκές αγορές που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων, ιδίως στους κωδικούς:

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ηλεκτρονικές συναλλαγές σε e–shop συναφών επιχειρήσεων.

16.Ποιο χρονοδιάγραμμα αναμένεται να ακολουθηθεί για την έκδοση ψηφιακών χρεωστικών καρτών και την πίστωση της ενίσχυσης MarketPassσε αυτές;

Για όσους δικαιούχους υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης Market Pass με έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας έως την 28η Φεβρουαρίου2023, η ενίσχυση των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2023 αποστέλλεται στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για πίστωση στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα έως την 3η Μαρτίου 2023, οπότε και αρχίζει η διαδικασία έκδοσης καρτών και αποστολής οδηγιών στους δικαιούχους.

Για όσους δικαιούχους υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης Market Pass με έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας από την 1η Μαρτίου έως και την 15η Μαρτίου 2023, η ενίσχυση των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2023 αποστέλλεται στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για πίστωση στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα έως την 20ή Μαρτίου 2023, οπότε και αρχίζει η διαδικασία έκδοσης καρτών και αποστολής οδηγιών στους δικαιούχους.

Για όλους τους δικαιούχους που έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης Market Pass με έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας η ενίσχυση των μηνών Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2023 αποστέλλεται στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για πίστωση στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα εντός των πρώτων τριών εργάσιμων ημερών κάθε μηνός, οπότε και αρχίζει η διαδικασία πίστωσης συμπληρωματικών ποσών στις ήδη εκδοθείσες κάρτες.

Υπενθυμίζεται ότι οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες του Έργου Market Pass λήγουν αυτομάτως στις 31/8/2023 και δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση συναλλαγών με αυτές μετά την ημερομηνία αυτή.

17.Ποιο χρονοδιάγραμμα αναμένεται να ακολουθηθεί για τις καταθέσεις της ενίσχυσης MarketPassσε τραπεζικούς λογαριασμούς;

Για όσους δικαιούχους υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης Market Pass με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό έως την 28η Φεβρουαρίου 2023, η ενίσχυση των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2023 αποστέλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα προς πληρωμή έως την 3η Μαρτίου 2023.

Για όσους δικαιούχους υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης Market Pass με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό από την 1η Μαρτίου έως την 15η Μαρτίου 2023, η ενίσχυση των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2023 αποστέλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα προς πληρωμή έως την 20ή Μαρτίου 2023.

Για όλους τους δικαιούχους που έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης Market Pass με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό, η ενίσχυση των μηνών Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2023 αποστέλλεται στο τραπεζικό ίδρυμα προς πληρωμή έως την 3η Μαΐου 2023.

18. Πού μπορώ να απευθυνθώ για ερωτήματα ή διευκρινίσεις;

Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να καλέσετε στο Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Κοινού 210-2156327, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00 ή να υποβάλετε το ερώτημά σας μέσω email στο marketpass@ktpae.gr.