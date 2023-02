ΕΕ: Συμφωνία για πλαφόν 100 ευρώ στο βαρέλι ντίζελ και 45 ευρώ στο μαζούτ της Ρωσίας

Η ΕΕ αποφάσισε να επιβάλει πλαφόν στα προϊόντα ρωσικού πετρελαίου σήμερα (3.2.2023) με τη σουηδική προεδρία να κάνει τη σχετική ανακοίνωση στο Twitter.

Ειδικότερα, το πλαφόν αφορά προϊόντα πετρελαίου από τη Ρωσία όπως το μαζούτ και το ντίζελ. Οι «27» αποφάσισαν να επιβληθεί πλαφόν 100 δολαρίων ανά βαρέλι για το ντίζελ και για ανάλογα πετρελαϊκά προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Παράλληλα, αποφάσισαν την επιβολή πλαφόν στα 45 δολάρια ανά βαρέλι για τα χαμηλής ποιότητας πετρελαϊκά καύσιμα, όπως το μαζούτ. Η πρόταση είναι να ισχύσουν οι τιμές αυτές από τις 5 Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για μια «σημαντική συμφωνία που εντάσσεται στη συνεχιζόμενη απάντηση της ΕΕ και των εταίρων της στον ρωσικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας», ανακοίνωσε η σουηδική προεδρία της ΕΕ στο Twitter.

#COREPERII | EU ambassadors today approved the price caps on petroleum products ahead of final adoption by @EUCouncil. Important agreement as part of the continued response by EU and partners to the Russian war of aggression against Ukraine.