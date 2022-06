Εγκωμιαστικό αφιέρωμα των Financial Times: Η Ελλάδα είναι η λέξη για τις καλοκαιρινές διακοπές

Tο εγκώμιο της χώρας μας πλέκουν για ακόμη μία φορά οι «Financial Times» με αφιέρωμά τους που τιτλοφορείται «Η Ελλάδα είναι η λέξη για τις καλοκαιρινές διακοπές».

Η βρετανική εφημερίδα αφιερώνει νέο άρθρο της στους top ελληνικούς προορισμούς για καλοκαιρινές διακοπές αλλά και σε πανέμορφα ελληνικά ξενοδοχεία.

«Πείτε ”kalimera” σε κομψές αποδράσεις μόνο για ενήλικες και κομψά οικογενειακά θέρετρα» αναφέρει το διθυραμβικό άρθρο των Financial Times για την Ελλάδα και τους προορισμούς που πρέπει να επισκεφθεί κανείς κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού.

Η Αθήνα και οι γωνιές της

Από τα ανακαινισμένα νεοκλασικά του κέντρου της Αθήνας, όπως είναι αυτά που βρίσκονται στο Κολωνάκι και στην περιοχή του Ψυρρή όπου μπορεί κανείς να μείνει σε υπέροχες σουίτες και να απολαύσει τις ομορφιές της πρωτεύουσας μέχρι τα νησιά που προσφέρονται για οικογενειακές διακοπές, οι FT υμνούν την Ελλάδα ως τον κορυφαίο καλοκαιρινό προορισμό για φέτος.

Ζάκυνθος, Κρήτη, Ρόδος, Πάρος οι top προορισμοί στην Ελλάδα

Στο αφιέρωμα γίνεται εκτενής αναφορά στη Ζάκυνθο, η οποία αποτελεί ένα από τα νησιά που επιλέγουν οι οικογένειες για να παραθερίσουν στο Ιόνιο Πέλαγος.

Ακολουθεί η Κρήτη με τα Χανιά και το Ηράκλειο που συνδυάζουν το παλιό και το μοντέρνο και κερδίζουν τις εντυπώσεις με το μοναδικό φυσικό τους τοπίο, όπως και η Ρόδος με τη Λίνδο να θεωρείται «ανταγωνίστρια» της Πάρου, η οποία και περιλαμβάνεται στο αφιέρωμα σύμφωνα με την αρθρογράφο Maria Shollenbarger.

Στο άρθρο των FT περιλαμβάνονται και πολυτελή ξενοδοχεία, καταλύματα και resorts, τα οποία προτείνονται ανά περιοχή έτσι ώστε όσοι επιλέξουν να επισκεφθούν την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές τους, να έχουν κάποιες διαθέσιμες επιλογές.

Greece is the word for summer holidays | Financial Times https://t.co/lm5XJo6kYh