Θα αγοράσει ο Elon Musk και την Coca ‑ Cola;

Ο σχεδόν τρισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Tesla κατέθεσε πριν λίγες μέρες, συγκεκριμένα στις 14 Απριλίου, μια πρόταση ύψους 43 δισεκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να αποκτήσει τον έλεγχο της δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Το αποτέλεσμα αυτής της πρότασης ήταν ο Elon Musk να αποκτήσει το twitter.

Πριν από λίγες ώρες έκανε μια νέα ανάρτηση στην αγαπημένη του (και πλέον δική του) πλατφόρμα, twitter, στην οποία ανακοινώνει ότι η επόμενή του κίνηση είναι να… «αγοράσει την Coca-Cola και να της ξαναβάλει κοκαΐνη».

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in