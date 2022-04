Πέθανε από κορονοϊό ο καθηγητής Γιάννης Κυριόπουλος - Ηταν διασωληνωμένος σε ΜΕΘ

Έχασε τη μάχη για την ζωή ο καθηγητής Οικονομικών της Υγείας Γιάννης Κυριόπουλος, ο οποίος είχε προσβληθεί από κορoνοϊό και νοσηλευόταν διασωληνωμένος σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για ασθενείς με νόσο Covid.

Ο καθηγητής ο οποίος είχε μολυνθεί με κορονοϊό και νοσούσε τα τελευταία δύο 24ωρα, διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» όπου διαγνώστηκε η σοβαρή λοίμωξη και κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του. Από το Ιπποκράτειο διακομίστηκε στη συνέχεια στον Ευαγγελισμό όπου υπήρχε διαθεσιμότητα κλινών ΜΕΘ covid.

Ποιος ήταν ο Γιάννης Κυριόπουλος

Ο Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD σπούδασε ιατρική και επιδημιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη Δημόσια Υγεία, την Κοινωνική Πολιτική και τα Οικονομικά της Υγείας. Από το 1985 ήταν Καθηγητής και Διευθυντής του Τομέα Οικονομικών της Υγείας, ενώ έχει εκλεγεί τέσσερεις φορές Κοσμήτωρ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Είχε διατελέσει Σύμβουλος των Ελληνικών Κυβερνήσεων, Έκτακτος Σύμβουλος στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Έκτακτος Σύμβουλος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ως εμπειρογνώμων και σύμβουλος είχε αναπτύξει ευρεία δραστηριότητα στις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου και του Ευξείνου Πόντου. Έχει χρηματίσει μέλος σε διεθνείς οργανισμούς δημόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας, όπως του European Health Care Management Association (EHMA), του Association of Schools of Public Health in European Region (ASPHER) και του International Association of Health Economics.

Υπήρξε Πρόεδρος του Federation for International Cooperation of Health Services and Systems Research Centers (FICOSSER) και Ιδρυτής και Επίτιμος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΔΥΥ) της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φαρμακοοικονομίας (ΕΕΕΦ) και Πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας (ΕΕΕΟΠΥ).

Τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονταν στα Οικονομικά της Υγείας, στις Πολιτικές Υγείας και στην Κοινωνική Πολιτική και Ασφάλιση. Ήταν συγγραφέας βιβλίων, συγγραμμάτων και μονογραφιών και είχε δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.