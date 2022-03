Παρουσιάστηκαν και αξιολογούνται οι προτάσεις για το νέο Μινιόν

Η όψη της Αθήνας αλλάζει με ολοένα και πιο γοργούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Μια σειρά από φιλόδοξα πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά projects υπόσχονται να αναβαθμίσουν την εικόνα της πρωτεύουσας, βοηθώντας τη να ανακτήσει τη χαμένη της αίγλη και καθιστώντας την πιο φιλική για το περιβάλλον και τους κατοίκους της.

Ένα μεγαλόπνοο έργο που θα δώσει σημαντική ώθηση την ανάπτυξη του κέντρου της πόλης είναι η κατασκευή του νέου Μινιόν. Το Νοέμβριο του 2021 το κτίριο που στέγαζε το δημοφιλές πολυκατάστημα στην περιοχή της Ομόνοιας πέρασε στο χαρτοφυλάκιο της Dimand. Η απόκτησή του αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας για την αναβίωση εμβληματικών κτιρίων, όπως το Σαρόγλειο Μέγαρο και η καπνοβιομηχανία Παπαστράτου.

Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός και το πλάνο της ανακαίνισης

Στις αρχές του 2022 η Dimand προκήρυξε την έναρξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού μέσω του οποίου θα προκύψει η πρόταση για την τελική μορφή του νέου Μινιόν. Στο διαγωνισμό «Master Plan & Concept Design Proposal» δήλωσαν συμμετοχή τα αρχιτεκτονικά γραφεία: Divercity Architects, Kokkinou & Kourkoulas Architects and Associates, Tsolakis Architects, ASPA Architecture Design Planning, UNStudio, Bennetts Associates, Thymio Papayannis & Associates TPA και Squire & Partners.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Dimand, Δημήτρη Ανδριόπουλου: «Οι χρήσεις του Μινιόν δεν πρόκειται να αλλάξουν, αν και θα πρέπει να περιμένουμε για την επιλογή της επικρατέστερης μελέτης, όπου και θα έχουμε μία συγκεκριμένη εικόνα του ακινήτου». Η εταιρεία έχει ως στόχο να βρεθεί ο ανάδοχος του έργου μέχρι τα τέλη Μαρτίου, ώστε να εκδοθεί το συντομότερο η άδεια οικοδόμησης. Οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο, ενώ η ολοκλήρωσή του προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του 2024.

Η ανακαίνιση του ιστορικού κτιρίου αποτελεί ένα όραμα που βρίσκεται στα σκαριά εδώ και 25 ολόκληρα χρόνια. Όπως έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ο κος Ανδριόπουλος: «Πιστοί στο όραμά μας να αναπτύσσουμε εμβληματικά κτίρια, προχωράμε στην απόκτηση του θρυλικού κτιρίου που κάποτε ήταν ο αγαπημένος προορισμός για τους περισσότερους Αθηναίους, αλλά και ανθρώπους απ’ όλη την Ελλάδα. Με σεβασμό στην ιστορία του και στις μνήμες που φέρει, θα προχωρήσουμε σε μία μεγάλη επένδυση που θα σηματοδοτήσει ταυτόχρονα την ανάπτυξη μίας επιβαρυμένης περιοχής και θα αποτελέσει το πιο δυνατό κίνητρο για να κερδίσει πάλι η Ομόνοια την χαμένη της αίγλη. Δημιουργούμε ακόμα ένα μοντέρνο, πρότυπο βιοκλιματικό κτίριο γραφειακών και εμπορικών χώρων που θα ανταποκρίνεται με το παραπάνω στους περιβαλλοντικούς στόχους και τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας».

Η χριστουγεννιάτικη έκπληξη

Η διαδικασία για την ανάκτηση της χαμένης αίγλης του Μινιόν ξεκίνησε την περίοδο των Χριστουγέννων με μία εντυπωσιακή εικαστική παρέμβαση, η οποία το έκανε ξανά… «talk of the town». Το concept της Yard με τίτλο «Childhood dreams build the future» έφερε κοντά ταλαντούχους καλλιτέχνες και δημιουργούς, οι οποίοι συνεργάστηκαν για να υλοποιήσουν ένα πολυσύνθετο project για μία φαντασμαγορική εγκατάσταση, που σκόρπισε λάμψη και αισιοδοξία στο κέντρο της πόλης, προσελκύοντας τα βλέμματα και τα φλας των έκπληκτων περαστικών.

Την κατασκευή μίας haute couture «αμφίεσης» για το άλλοτε σήμα-κατατεθέν της πρωτεύουσας ανέλαβε Digiprint. Η δημιουργική ομάδα της εταιρείας κατάφερε να αποτυπώσει μέσα σε 7 μόλις ημέρες ένα υπέροχο γεωμετρικό σχέδιο πάνω σε δίχτυ 4.000 τ.μ. χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονα μηχανήματα ψηφιακής εκτύπωσης. Στη συνέχεια, το έμπειρο συνεργείο της Digiprint επιμελήθηκε το «ντύσιμο» του τσιμεντένιου σκελετού του Μινιόν, ώστε να καλυφθεί κάθε γωνιά του φημισμένου αθηναϊκού τοπόσημου.

Πηγή: mononews.gr