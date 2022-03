Σχέδιο ΕΕ για Ευρωομόλογο - μαμούθ για ενέργεια και αμυντικές δαπάνες

H Ευρωπαϊκή Ενωση πρόκειται μέσα στην εβδομάδα να αποκαλύψει το σχέδιό της για κοινή έκδοση ομολόγων, δυνητικά μαζικής κλίμακας, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις αμυντικές δαπάνες αλλά και το κόστος ενέργειας, στον απόηχο των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Το συνολικό πακέτο της πρότασης ίσως παρουσιασθεί αμέσως μετά την έκτακτη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στις Βερσαλίες στις 10 και 11 Μαρτίου, σύμφωνα με αξιωματούχους με γνώση των εν εξελίξει προπαρασκευαστικών εργασιών.

Αξιωματούχοι της Ε.Ε επεξεργάζονται επίσης τις λεπτομέρειες για τον τρόπο που θα λειτουργούσε η διαδικασία πώλησης χρέους και για το πόσα κεφάλαια η Ε.Ε προτίθεται να αντλήσει.

*The EU will unveil a plan as soon as this week to jointly issue bonds on a potentially massive scale to finance energy and defense spending in the 27 member states.