ΟΟΣΑ: Τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση εισοδήματος είχαν τα ελληνικά νοικοκυριά στο γ' τρίμηνο 2021

Τα ελληνικά νοικοκυριά είχαν τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση εισοδήματος μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ (Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα ο Οργανισμός.

Το κατά κεφαλήν πραγματικό εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών αυξήθηκε 5% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021, ενώ κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ αυξήθηκε 0,2%.

Η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος σημειώθηκε στην Αυστρία (8,6%), ενώ μετά την Ελλάδα ακολουθούν η Αυστραλία (4,4%), η Πολωνία (3,7%) και η Ολλανδία (3%).

Στο τρίτο τρίμηνο του 2021 σημειώθηκε επίσης αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 1% στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις χώρες του ΟΟΣΑ ξεπέρασε οριακά (κατά 0,1%) το προ της πανδημίας επίπεδό του, ενώ το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών ξεπέρασε κατά 4% το επίπεδο του τέταρτου τριμήνου του 2019.

Σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, με εξαίρεση τη Φινλανδία και την Ιρλανδία, η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών, σωρευτικά από το τέταρτο τρίμηνο του 2019, ήταν μεγαλύτερη από την αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, με τις διαφορές να κυμαίνονται από 0,8 ποσοστιαίες μονάδες για την Ιταλία έως 10,4 πμ για τον Καναδά.

