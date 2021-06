Σταϊκούρας: Eίμαι ευτυχής που σήμερα η Κομισιόν ενέκρινε το ελληνικό σχέδιο Ελλάδα 2.0

Τη χαρά του για την έγκριση του ελληνικού σχεδίου από την Κομισιόν, εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας προσερχόμενος στο Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο για να συμμετάσχει στην ετήσια σύνοδο του Συμβουλίου Διοικητών του ESM, και κατόπιν στο Eurogroup.

Ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι «η απάντηση της Ευρώπης στην κρίση της Covid-19, ήταν άμεση, αποτελεσματική και δυναμική. Έτσι, η Ευρώπη ανακάμπτει. Ωστόσο, υπάρχουν προκλήσεις μπροστά. Πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε, συλλογικά». «Πρέπει να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε τη σκληρή δουλειά την οποία έχουμε ξεκινήσει για να παρουσιάσουμε ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, με αλληλεγγύη» προσέθεσε.

«Πρέπει να αναμορφώσουμε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, προς ένα πιο αποτελεσματικό Δημοσιονομικό Πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και, ταυτόχρονα, πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα στην εκταμίευση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης».

«Eίμαι ευτυχής που σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό σχέδιο "Ελλάδα 2.0". Bασισμένοι σε αυτές τις προτεραιότητες θα καταφέρουμε να επιτύχουμε ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη, θα δημιουργήσουμε πολλές καλές δουλειές και θα ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή» κατέληξε.

