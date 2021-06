Τη Δευτέρα στη Βουλή η τροπολογία για μηδενικά ενοίκια και τον Ιούνιο

Διάταξη για την απαλλαγή των επαγγελματιών και τον μήνα Ιούνιο από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος, και διατάξεις για την καταβολή του ΕΝΦΙΑ, την αναπροσαρμογή των συντελεστών φόρου και εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας, και τη νέα αναβολή της έναρξης ισχύος του νέου τρόπου φορολόγησης στα τυχερά παίγνια με στήλες, προβλέπει -μεταξύ άλλων- τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε στο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο εισάγεται για συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Δευτέρα, 14/06/2021.

Με την τροπολογία ρυθμίζονται τα εξής:

1.α.Προσαυξάνονται κατά 4% ετησίως και για την πενταετία 2021-2025 (αντίστοιχη ετήσια προσαύξηση ίσχυε έως και το 2020). τα ποσά: i) του φόρου της παρ. 1 το άρθρου 6 του ν. 27/1975 και της εισφοράς της παρ.2 του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, των πλοίων Α' κατηγορίας που είναι νηολογημένα με ελληνική σημαία και ii) της εισφοράς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 των πλοίων ελληνικών συμφερόντων υπό ξένη σημαία, τα οποία είναι ασφαλιστικώς συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ).

Ορίζεται ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2021 η εφαρμογή των ανωτέρω αναστέλλεται.

β. Επανακαθορίζεται ο συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής και διαμορφώνεται ανάλογα με το μήκος τους σε: 0,5 για μήκος μέχρι και 7 μέτρα, σε 1 για μήκος από 7.01-12 μέτρα και σε 5 για μήκος άνω των 12 μέτρων (σήμερα εφαρμόζεται συντελεστής 5 αδιακρίτως σε κάθε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής. ανεξαρτήτως του μήκους του).

Η ανωτέρω αναπροσαρμογή εφαρμόζεται για το φορολογικό έτος 2020 και μετά.

γ. Τροποποιείται το ισχύον προνομιακό φορολογικό καθεστώς για την επιχορήγηση μεταφορικού κόστους εκδοτικών επιχειρήσεων (ανεκχώρητη, ακατάσχετη, μη υποκείμενη σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος, εισφορά κλπ) και απαλείφεται ο όρος για την εφαρμογή του, μόνον εφόσον πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη χρημάτων, χωρίς τον όρο παρακράτησης. Τίθεται εξαίρεση για την εφαρμογή του ανωτέρω προνομιακού καθεστώτος, στην περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής ή σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης.

δ. Καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για τον καθ' ου η κατάσχεση σε όλες τις περιπτώσεις της εκ του νόμου εκχώρησης απαίτησης, περιλαμβανομένης της εκχώρησης δυνάμει δικαστικής απόφασης.

2.α.Παρέχεται, μέχρι και την 20ή Δεκεμβρίου κάθε έτους, πίστωση διάρκειας έως πέντε (5) ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών (ΔΕΦΚ) στους κατά τον νόμο εγκεκριμένους αποθηκευτές για την καταβολή στις τελωνειακές αρχές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), και των λοιπών συνεισπραττόμενων επιβαρύνσεων, που αναλογούν στα οριζόμενα ενεργειακά προϊόντα, τα οποία εξέρχονται από το καθεστώς αναστολής και για τα οποία βεβαιώνονται οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

β. Για την εφαρμογή των ανωτέρω κατατίθεται εγγύηση είτε χρηματική, είτε τραπεζική, είτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, για το σύνολο των οφειλόμενων επιβαρύνσεων, η οποία καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου σε περίπτωση που δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα το σύνολο της οφειλής.

3. Απαλλάσσεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων, από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος και του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορονοϊού και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων.

4. Επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης αποκλειστικά από τον αγοραστή ή τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού, κατά τη σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2000, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση των αναφερόμενων πιστοποιητικών.

5. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4223/2013 σχετικά με την καταβολή του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Συγκεκριμένα:

α. Δεν συνυπολογίζεται και για το έτος 2021 (ίσχυε για τα έτη 2016-2020) στη συνολική αξία των δικαιωμάτων επί ακινήτου για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

β. Επεκτείνεται και για το έτος 2021 (ίσχυε ειδικά για τα έτη 2019 και 2020), η μείωση στον ΕΝΦΙΑ, φυσικών προσώπων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

γ. Η ισχύς των ανωτέρω αρχίζει από 1.1.2021.

6.Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ, ειδικά για το έτος 2021, τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται εντός των οριζόμενων οικισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) Φλώρινας, Κοζάνης και Γρεβενών.

7. Αναβάλλεται εκ νέου, για την 12η.7.2021, αντί της 1ης.7.2021, ο χρόνος έναρξης ισχύος του νέου τρόπου φορολόγησης ανά δελτίο παιχνιδιού στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες.

