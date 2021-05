O Έλον Μασκ σπρώχνει στον γκρεμό μετά το Dogecoin και το bitcoin;

O Έλον Μασκ το Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε στην κωμική σειρά Saturday Night Live και μέσα σε ένα κωμικό νούμερο ο ίδιος ο επιχειρηματίας αποκάλεσε το Dogecoin λίγο -πολύ έναν θόρυβο.

Μετά από την εκπομπή το κρυπτονόμισμα, του Dogecoin παρουσίασε πτώση που άγγιξε το 26%

Εχθές το βράδυ σειρά για τον Έλον Μασκ είχε το bitcoin και αυτή η εξέλιξη ήταν αρκετή για να ξεκινήσει μια ξαφνική πτώση της αξίας του κρυπτονομίσματος.

O Έλον Μασκ ανακοίνωσε πως η Tesla Motors παύει να δέχεται πληρωμές σε bitcoin και αυτή η εξέλιξη ήταν αρκετή για να ξεκινήσει μια ξαφνική πτώση

Η ανακοίνωση «εξαφάνισε» αμέσως από την αγορά crypto 365,85 δισ. δολάρια, καθώς ήρθε μόλις λίγους μήνες αφότου ο Έλον Μασκ είχε ανακοινώσει ότι επένδυσε 1,5 δισ. δολάρια σε bitcoin, οδηγώντας σε ξέφρενο ράλι το κρυπτονόμισμα.

H εταιρεία επικαλείται ανησυχίες σχετικά με την χρήση ορυκτών καυσίμων για την εξόρυξη του κρυπτονομίσματος.

Ο Μασκ δήλωσε τον Μάρτιο ότι οι πελάτες της Tesla θα μπορούσαν να αγοράσουν τα ηλεκτρικά οχήματα με bitcoin.

Το bitcoin, το μεγαλύτερο ψηφιακό νόμισμα στον κόσμο, υποχώρησε περισσότερο από 10% μετά το tweet και διαπραγματεύεται στα 51.000 δολάρια (42.300 ευρώ), το χαμηλότερο σημείο από τις αρχές Μαρτίου.

Ο Μασκ είπε ότι η Tesla δεν θα πουλήσει bitcoin και σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει για συναλλαγές, μόλις η εξόρυξη γίνει λιγότερο ενεργοβόρα.



«Εξετάζουμε επίσης άλλα κρυπτονομίσματα που χρησιμοποιούν <1% της ενέργειας/συναλλαγής του bitcoin» ανέφερε στο Twitter.



Δύο μέρες πριν τη σημερινή ανακοίνωσή του, ο Μασκ ξεκινούσε διαδικτυακή δημοσκόπηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter. καλώντας τους περίπου 53,8 εκατομμύρια followers του να ψηφίσουν εάν συμφωνούν με την αποδοχή των dogecoins από την Tesla.

Η μόχλευση των bitcoins είναι μια διαδικασία που απαιτεί τη συγχρονισμένη δράση αμέτρητων μονάδων ψηφιακών υπολογιστών. Σύμφωνα με έρευνες, οι ανάγκες ηλεκτρισμού μιας ολόκληρης χώρας στο μέγεθος της Αργεντινής, απαιτούνται για την εξόρυξη του κρυπτονομίσματος, με ασύλληπτες επίπτώσεις στο περιβάλλον.

Με γνώμονα αυτό το γεγονός, ο Έλον Μασκ αποφάσισε να απενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμών με bitcoins για την Tesla Motors, τόνίζοντας εμφατικά πως η εταιρεία του παραμένει πιστή σε eco-friendly αξίες.

Ο αντίλογος και το τελικό αποτέλεσμα



Ο Μαρκ Κιούμπαν έσπευσε να απαντήσει στο tweet του Έλον Μασκ, επιχειρώντας μέσω πηγών να εξηγήσει πως η αρνητική επίπτωση του bitcoin στο περιβάλλον δεν είναι τόσο έντονη όσο περιγράφεται, Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας δεν κατάφερε να ανατρέψει την άμεση πτώση (-2.3%) της αξίας του κρυπτονομίσματος.

We at https://t.co/VUydpLFzGh will continue to accept BTC/Eth/Doge because we know that replacing Gold as a store of value will help the environment https://t.co/bs7NvnJY8A and https://t.co/ELhbuLOBRV shrinking big bank and coin usage will benefit society and the environment https://t.co/zu08F0STEQ