Τι θα πει απόψε ο Έλον Μασκ για το Dogecoin;

Τα κρυπτονομίσματα έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας και ο Έλον Μασκ έστειλε ένα ιδιαίτερο μήνυμα προειδοποίησης προς όσους χρησιμοποιούν Dogecoin.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή που έκανε στο Twitter, o Έλον Μάσκ, CEO των Tesla και SpaceX, εξήγησε ότι τo κρυπτονόμισμα Dogecoin είναι υποσχόμενο, όμως συμβούλεψε τους επενδυτές να είναι προσεκτικοί.

Μάλιστα τα όσα αναφέρει έχουν άμεση σύνδεση με ένα βίντεο στο YouTube που αναρτήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου, στο οποίο ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίες προειδοποιούσε ότι υπάρχουν περιορισμοί στο dogecoin και ότι οι αγοραστές δεν πρέπει να επενδύουν τις αποταμιεύσεις μιας ζωής σε αυτό.

Εξάλλου να αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Μασκ θα είναι ο οικοδεσπότης του τηλεοπτικού σόου «Saturday Night Live» του NBC αυτό το σαββατοκύριακο. Ήδη η εμφάνισή του σχολιάζεται έντονα και άπαντες αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα πει.

Θυμίζουμε ότι ο Νοτιοαφρικανός (με καναδική και αμερικανική υπηκοότητα) μηχανικός και εφευρέτης υπήρξε μια από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις πίσω από την άνοδο του dogecoin και των κρυπτονομισμάτων γενικότερα.

Ο Έλον Μασκ αξιοποίησε το τεράστιο κοινό του στα social media για να ωθήσει την τιμή του doge, τουιτάροντας την 1η Απριλίου ότι η δική του SpaceX θα αφήσει ένα νόμισμα doge, σε φυσική μορφή, πάνω στο πραγματικό φεγγάρι, αντικατοπτρίζοντας τον στόχο που έχει θέσει στα social media να πάει την τιμή του νομίσματος «στο φεγγάρι».

Αρκετοί είναι αυτοί που πιστεύουν πως τα όσα πει ο Μασκ το Σάββατο θα εκτινάξουν την τιμή του dogecoin, αν όχι του bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων.

Τέλος να αναφέρουμε ότι τη Παρασκευή η τιμή του dogecoin κερδίζει 1,8% στα 62,07 σεντς στο Coindesk και έχει μέχρι στιγμής ενισχυθεί κατά 13.000% το 2021.

Cryptocurrency is promising, but please invest with caution! https://t.co/A4kplcP8Vq