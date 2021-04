Είναι το Bitcoin το μυστικό όπλο των Κινέζων; Ποιοι δεν θέλουν το Bitcoin;

Ο Mohamed El-Erian (πρώην CEO της PIMCO) στην τελευταία του συνέντευξη στο CNN ισχυρίστηκε πως την τακτική της Tesla να μετατρέπει μέρος των ρευστών διαθέσιμών της σε Bitcoin θα την ακολουθήσουν κι άλλες εισηγμένες. Ο λόγος είναι η ανασφάλεια που αισθάνονται από τις επεμβάσεις των Κεντρικών Τραπεζών και τις πολιτικές της διατήρησης μηδενικών επιτοκίων, οι οποίες έχουν διαταράξει την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Η αύξηση της προσφοράς χρήματος είχε νόημα όσο η αμερικανική οικονομία έπρεπε να αντιμετωπίσει την ύφεση που προκαλούσε η πανδημία. Το πρόβλημα είναι πως συνεχίζει να αυξάνεται σε απίστευτα μεγέθη, παρόλο που βρισκόμαστε στη φάση της ανάκαμψης. Αυτό προβληματίζει τον κόσμο και τον κάνει να βλέπει με συμπάθεια το χαρακτηριστικό της σπανιότητας του Bitcoin.

Οι τοποθετήσεις σε «ασφαλή» ομόλογα δεν αποδίδουν καθόλου τόκο και γι' αυτό αναγκάζει τους διαχειριστές κεφαλαίων να στραφούν αλλού. Σε άλλες περιόδους θα στρέφονταν στον χρυσό, όπως στο παρελθόν. Τώρα όμως υπάρχει η εναλλακτική του Bitcoin. Μπορεί η μεταβλητότητά του να αποτελεί πρόβλημα για κάποιους, αλλά για άλλους είναι η καλύτερη από τις κακές εναλλακτικές που διαθέτουν.

Αν πιστεύεις, συνέχισε ο El-Erian, πως θα προστεθούν και άλλες εταιρείες στην λίστα εκείνων που θα προτιμήσουν το Bitcoin από τα δολάρια ή τα κρατικά ομόλογα και ταυτόχρονα ότι οι κυβερνήσεις δεν θα παρέμβουν, κάτι για το οποίο δεν είμαι σίγουρος πως θα συμβαίνει για καιρό, είναι μια λογική επιλογή. Ωστόσο χρειάζεται προσοχή, επειδή η ανοχή των κυβερνήσεων δεν είναι δεδομένη. Δεν θα αφήσουν εύκολα ανεπηρέαστες τις εναλλακτικές πάνω στο αποκλειστικό τους δικαίωμα της έκδοσης χρήματος, καθώς ωφελούνται από αυτό (σ.σ. Πλέον δεν είναι καθόλου εύκολο έργο, όπως έχουμε αναφέρει σχετικά εδώ).

Υπάρχουν τριών ειδών επενδυτές στην αγορά των κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με τον El-Erian. Αυτοί που αναζητούν τρόπους διαφύλαξης της αγοραστικής τους δύναμης, οι κερδοσκόποι που εστιάζουν στις μεγάλες αποδόσεις και εκείνοι που θεωρούν πως οι πολιτικές «εκτύπωσης» υποτιμούν το νόμισμα. Το Μ2 στο δολάριο αυξήθηκε 27% τους τελευταίους 12 μήνες. Πόσο μάλλον σε άλλα κρατικά νομίσματα.

Είναι θέμα πίστης

Ποιοι δεν θέλουν το Bitcoin; Όσοι βολεύονται με το σημερινό status quo και επωφελούνται από την αυθαίρετη δημιουργία του χάρτινου χρήματος. Αυτοί που έχουν την εξουσία να καθορίζουν τη ζωή των υπολοίπων. Αν αντιτίθεσαι στην ιεραρχία, είσαι αιρετικός, ασεβής, στιγματισμένος. Όπως ο Κοπέρνικος όταν έλεγε πως το κέντρο του κόσμου δεν ήταν η Γη. Η διαφορά με τότε είναι πως δεν σε καίνε στην πυρά. Δεν χρειάζεται να προβούν σε τόσο ωμή άσκηση βίας. Έτσι κι αλλιώς νιώθουν παντοδύναμοι.

Το χρήμα λειτουργεί όσο υφίσταται ο θρησκευτικός τύπος ελέγχου της πίστης. Και ποιος καθορίζει τα όρια της πίστης; Το τραπεζικό σύστημα, που λειτουργεί σαν εκκλησία. Το ιερατείο των κεντρικών τραπεζών διαθέτει διοικητή, ο οποίος παίζει τον ρόλο του πάπα. Κονκλάβιο καρδιναλίων έχει τους προέδρους των τραπεζών, ιεραπόστολους τους τραπεζίτες. Την κουρία, το ανώτερο επιτελείο των στελεχών. Διαφορετικά τάγματα θρησκευτικής σκέψης, σαν τους Ορθόδοξους και τους Ιησουίτες κ.λπ., στην τραπεζική ονομάζονται μονεταριστές, νεοκεϋνσιανοί κ.ά.

Οι άνθρωποι υποσυνείδητα αναγνωρίζουν τη θρησκευτική φύση του χρήματος. Το γεγονός ότι τα άφθονα πράσινα χαρτάκια με το σήμα του δολαρίου περιέχουν τη φράση πιστεύουμε στον Θεό («In God We Trust», όχι in gold), αποτελεί επιβεβαίωση της συνειδητότητάς τους.

Ακόμα κι ο χρυσός είναι θέμα πίστης. Κάποιοι σκάβουν στο έδαφος στη Νότια Αφρική, το ξεθάβουν και το ξαναχώνουν σε μια τρύπα στο Fort Knox. Ποια είναι η πραγματική προστιθέμενη αξία του; Αντί γι’ αυτό θα μπορούσαν να καλλιεργούν ένα χωράφι και κάθε χρόνο να κερδίζουν από την παραγωγή. Να επενδύσουν σε μια επιχείρηση που να πουλάει προϊόντα που καλύπτουν ανάγκες. Εκεί το κέρδος είναι απτό και άμεσα μετρήσιμο. Ο χρυσός δεν παράγει κάτι. Απλά ελπίζουν οι κάτοχοί του να φανεί κάποιος πρόθυμος να τους δώσει περισσότερα από όσα δαπάνησαν οι ίδιοι για να τον αγοράσουν.

Όσοι ευνοούνται από τη σημερινή δομή του χρήματος, ασφαλώς δεν είναι ευχαριστημένοι με αυτή την εξέλιξη. Το ερώτημα είναι αν μπορούν πια να κάνουν κάτι, καθώς η εναλλακτική έχει διεισδύσει. Δεν το αντιλαμβάνονται μόνο ελάχιστοι περιθωριακοί πως το σημερινό νομισματικό σύστημα έχει αποτύχει να δώσει τις λύσεις που όφειλε να έχει δώσει. Η ιδεολογική ηγεμονία του fiat νομίσματος των Κεντρικών Τραπεζών έχει παρέλθει. Ο βασιλιάς είναι γυμνός και το διαπιστώνουν πλέον αρκετοί.

Οι Bitcoiners υπάρχουν πια στα κέντρα εξουσίας. Έχουμε γερουσιαστές ενεργούς υποστηρικτές, ολόκληρες περιοχές που προσπαθούν να προσελκύσουν τη νέα τεχνολογία αιχμής με ευνοϊκή νομοθεσία, δημάρχους, κοινότητα δεκάδων εκατομμυρίων. Το στηρίζουν πλέον συμφέροντα τρισεκατομμυρίων. Η πλάστιγγα έχει πάψει να γέρνει μονομερώς εναντίον του καθώς υποστηρίζεται από όλο και περισσότερους ανθρώπους που πλέον αριθμούν τριψήφιο αριθμό εκατομμυρίων.

Η γεωπολιτική διάσταση

Κάποια κράτη προσπαθούν όντως να το περιορίσουν, για να άρουν τους περιορισμούς αργότερα, όταν συνειδητοποιούν πως τελικά προκαλείται το αντίθετο αποτέλεσμα. Άλλοι σχεδιάζουν να κάνουν τα ίδια mining, όπως το Ιράν. Αν ξεκινήσουν, για πόσο θα μείνουν πίσω οι Αμερικανοί;

Ο Peter Thiel, δισεκατομμυριούχος, συνιδρυτής της PayPal και πρώτος εξωτερικός επενδυτής στη Facebook, συνεπώς ένας αναμφίβολα έξυπνος άνθρωπος, είπε πως είναι ξεκάθαρα υπέρ του Bitcoin. Αυτοαποκαλείται Bitcoin maximalist. Ωστόσο αναρωτιέται αν σε αυτό το σημείο το Bitcoin πρέπει να θεωρηθεί εν μέρει ως κινεζικό οικονομικό όπλο υπονόμευσης του δολαρίου, άρα και των ΗΠΑ. Το Bitcoin απειλεί τα κρατικά νομίσματα, αλλά κυρίως το δολάριο, ισχυρίζεται ο Thiel.

