Η Ελλάδα στους τοπ ευρωπαϊκούς προορισμούς. Στις 14 Μαΐου ανοίγει τις πύλες της η Ελλάδα

Στις 14 Μαΐου αναμένεται να ανοίξει τις πύλες της η Ελλάδα στους επισκέπτες για τον τουρισμό. Σλόγκαν της φετινής καμπάνιας είναι «Αll you want is Greece».

Ο πρώτος και βασικός στόχος είναι να επιτευχθούν τα μισά έσοδα του 2019 και τα διπλάσια από το 2020.

Η TUI έχει ξεκινήσει ήδη τα πακέτα για την Ελλάδα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της εταιρείας, Βαγγέλη Γεωργίου, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους τρεις κορυφαίους προορισμούς για την Ευρώπη με την Κρήτη, τη Ρόδο, την Κω, τη Ζάκυνθο και την Κέρκυρα να αποτελούν την πρώτη επιλογή των τουριστών.

Οι Ευρωπαίοι δείχνουν μεγάλη προτίμηση και στην Ισπανία και τα Κανάρια νησιά, αλλά και στην Τουρκία και την Κύπρο. Σημαντικό ρόλο στη φετινή καλοκαιρινή σεζόν θα παίξει η πορεία των εμβολιασμών.