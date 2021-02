Λιανεμπόριο: Απειλείται με λουκέτο από την αύξηση κρουσμάτων;

Δεν θέλω να σκέφτομαι το κλείσιμο του λιανερμπορίου. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ενεργό το πνεύμονα της λιανικής πώλησης γιατί χρηματοδοτεί τα οικονομικά του κράτους και το κράτος καλύπτει διάφορες δαπάνες, δήλωσε ο Γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μιλώντας στην Κοινωνία Ώρα MEGA.



Ερωτώμενος εάν η αύξηση των κρουσμάτων θα επιφέρει νέο λουκέτο στο λιανεμπόριο, σημείωσε ότι «μια μέρα δεν καθορίζει τις αποφάσεις. Θα περιμένουμε και τις επόμενες μέρες την πορεία της νόσου και την επιβάρυνση του συστήματος υγείας. Να δούμε πως θα πάει η νόσος και αναλόγως θα πράξουμε».



Ακόμα, υποστήριξε ότι το click away και το click inside περιόρισαν την κινητικότητα, λέγοντας ότι αν πρέπει να περιοριστεί κι άλλο η κινητικότητα, θα το αποφασίσουν η κυβέρνηση και οι ειδικοί.



Σε ότι αφορά στο ενδεχόμενο τα καταστήματα λιανεμπορίου στην Αττική να κλείνουν στις 17:00, έκανε λόγο ότι οι συνθήκες στην Αττική είναι διαφορετικές από τις επαρχιακές πόλεις, σε μια σειρά δραστηριοτήτων, όπως η εργασία.



Επιπλέον, αναφέρθηκε στην αυστηροποίηση των προστίμων για το take away, επιχειρώντας να εξηγήσει που αποσκοπεί το μέτρο.



«Θεραπεύσαμε ή ρυθμίσαμε το ζήτημα για αυτούς οι οποίοι έπαιρναν το προϊόν και κάθονταν στο ίδιο σημείο εντός του χώρου με άλλους 3-4. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την τήρηση των μέτρων. Για τους χώρους που έχει ευθύνη η επιχείρηση μπήκε η ρύθμιση» είπε, ενώ στη συνέχεια υποστήριξε ότι «δεν πρέπει να συνωστιζόμαστε μπροστά στα καφέ και στα εστιατόρια».



«Έτσι θεσπίσαμε διοικητικό πρόστιμο. Όποιος επαγγελματίας κάνει καλά τη δουλειά του δεν χρειάζεται να αγχώνεται. Να απομονώσουμε τα φαινόμενα που μας οδήγησαν να πάρουμε αυτό το μέτρο. Να ξεχωρίσουμε τους σωστούς και τους τυπικούς από αυτούς που καταχρηστικά κρατούσαν κόσμο έξω από τις επιχειρήσεις του» σημείωσε.