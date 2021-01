Παραδίδουν τα κλειδιά τους στο Μαξίμου οι εστιάτορες: Η εστίαση πέθανε

Τα κλειδιά των καταστημάτων τους δηλώνουν ότι θέλουν να παραδώσουν στο Μαξίμου οι εστιάτορες.



Την Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021 στις 10 πμ θα πραγματοποιηθεί συλλογή κλειδιών των καταστημάτων μαζικής εστίασης απ' όλη την Ελλάδα, με σκοπό την παράδοσή τους στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) και αντιπροσώπων της εστίασης απ' όλη την Ελλάδα.



Σκοπός της δράσης, όπως σημειώνει η Ένωση Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων, είναι να καταγγελθεί «η μη παροχή ουσιαστικών μέτρων στήριξης στην κρισιμότερη φάση της ιστορίας του κλάδου».



ΣΚΕΑΝΑ: Η εστίαση πέθανε



Στο μεταξύ, την «εκτέλεση» της εστίασης παρουσιάζει σε βίντεο που δημιούργησε ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής Νομού Αχαΐας. Στο βίντεο παρουσιάζονται ως έτοιμοι προς εκτέλεση οι κλάδοι που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία και τα μέτρα για την ανάσχεσή της.



Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Το εμπόριο στην Ελλάδα δεν είναι τρεις δρόμοι και πέντε αλυσίδες



«Τρεις δρόμοι και πέντε αλυσίδες, δημιούργησαν λάθος εικόνα για έναν κλάδο με καταστήματα και επιχειρηματίες που σέβονται απόλυτα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, οδηγώντας στον άδικο διαχωρισμό του click away και click in shop, στις κόκκινες περιοχές», σημειώνει σε δήλωσή του με αφορμή την χθεσινή ανακοίνωση των μέτρων που αφορούν στην αγορά, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης.



Ο κ. Καφούνης υπογραμμίζει ότι το εμπόριο διεκδικεί την σύντομη επιστροφή στην κανονικότητα αλλά και την γενναία στήριξη των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Με την μάχη που δώσαμε, αποφύγαμε το καταστροφικό τρίτο lockdown που προσπαθούσαν να μας επιβάλουν ειδικοί και μη και θα οδηγούσε σε οριστικό λουκέτο τις μισές επιχειρήσεις. Αποδείξαμε ότι το δίλημμα δεν είναι λιανεμπόριο ή δημόσια υγεία αλλά κλειστό λιανεμπόριο και όλοι οι υπόλοιποι τομείς ανεξέλεγκτοι και κρατήσαμε τις αγορές σε όλη την χωρά ανοικτές. Τρεις δρόμοι και πέντε αλυσίδες, δημιούργησαν λάθος εικόνα για έναν κλάδο με καταστήματα και επιχειρηματίες που σέβονται απόλυτα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, οδηγώντας στον άδικο διαχωρισμό του click away και click in shop, στις «κόκκινες» περιοχές.



Ως ο ισχυρότερος πυλώνας της ελληνικής οικονομίας, θα παραμείνουμε ισότιμα στο τραπέζι των προτάσεων, διεκδικώντας την σύντομη επιστροφή στην κανονικότητα και βέβαια, την γενναία στήριξη των επιχειρήσεων που καταγράφουν τεράστιες απώλειες με ουσιαστική ενίσχυση της επιστρεπτέας προκαταβολής, διατήρηση της επιδότησης ενοικίων, χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρούς, επιδοτήσεις για εκσυγχρονισμό και βέβαια θαρραλέα ρύθμιση και κούρεμα του τεράστιου χρέους που έχουμε κρύψει κάτω από το χαλί».



ΚΙΝΑΛ: Εστίαση και λιανεμπόριο πεθαίνουν



Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης αναφορικά με το θέμα της επαναφοράς του click away, τόνισε σε συνέντευξή του στο Δημήτρη Αλφιέρη και στην εκπομπή alpha live στον alpha 9.89 ότι στο ΚΙΝΑΛ από την πρώτη στιγμή έχουμε στηρίξει τις αποφάσεις των ειδικών και επομένως θα το κάνουμε και τώρα.



Ο κ. Χρηστίδης τόνισε ότι δυστυχώς όμως επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο έβαλε η Φώφη Γεννηματά στο τραπέζι, το σενάριο των lockdown ακορντεόν. Αυτό είναι κάτι το οποίο διαλύει τόσο την οικονομία όσο και την ψυχολογία του κόσμου, ο οποίος μετά από ένα χρόνο μιας πρωτόγνωρης κατάστασης, βρίσκεται σε οριακές συνθήκες ψυχολογικά και οικονομικά.



Ταυτόχρονα υπάρχει μία πραγματικά δύσκολη κατάσταση της οικονομίας μας. Συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος δήλωσε ότι «… θέλω να σας πω ενδεικτικά ότι με βάση της έρευνα που έκανε το ινστιτούτο μικρομεσαίων επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕ, 1 στις 4 οικογένειες ζει με κάτω από 10.000 ευρώ το χρόνο, ενώ είναι μεγάλο το ποσοστό των ατόμων των οποίων ο μισθός φτάνει για τις 19 μέρες από τις 30 του μήνα. Όλα αυτά δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες στην πραγματική οικονομία με τις οποίες η κυβέρνηση δεν ασχολείται όσο πρέπει..»