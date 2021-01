Click away: Ανακοίνωσαν άνοιγμα στις 11 Ιανουαρίου χωρίς την γνώμη των ειδικών

Νέο αλαλούμ μεταξύ λοιμοξιολόγων και κυβέρνησης, το δεύτερο μετά τις ανακοινώσεις Πέτσα για το άνοιγμα των σχολείων επικρατεί σχετικά με την επαναλειτουργία του click away από την ερχόμενη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου.



Και αυτό καθώς, οι σχετικές ανακοινώσεις φαίνεται ότι έγιναν βιαστικά και χωρίς να είναι ενημεροι οι λοιμωξιολόγοι.



Την ίδια ώρα που κυβερνητικά στελέχη βγαίνουν σε διάφορες εκπομπές και ανακοινώνουν την επιστροφή του click away από Δευτέρα, μέλη της επιτροπής επιδημιολόγων τονίζουν πως το θέμα δεν έχει συζητηθεί ακόμα στην επιτροπή.



Ενδεικτικά είναι τα όσα δήλωσε στο MEGA ο καθηγητής Παθολογίας και Λοιμωξιολογίας Χαράλαμπος Γώγος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι το θέμα του click away δεν έχει συζητηθεί ακόμα στην επιτροπή, κάτι το οποίο θα συμβεί τις επόμενες ημέρες.



Μάλιστα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι ειδικοί να εισηγηθούν στην κυβέρνηση το να μην ανοίξει ακόμα.



Παράλληλα, ο Χ. Γώγος επανέλαβε ότι ο ίδιος αιφνιδιασμός υπήρξε και με την ανακοίνωση για το άνοιγμα των σχολείων.



Παναγιώτης Σταμπουλίδης: Στις 11 Ιανουαρίου επαναλειτουργεί το click away



Την υπόσχεση ότι από τις 11 Ιανουαρίου ξανανοίγουν τα εμπορικά καταστήματα με τη μέθοδο του click away, έδωσε ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης.



«Από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, εφόσον όλα πάνε καλά, θα ανοίξουν ξανά τα καταστήματα που λειτούργησαν και μέσα στις γιορτές και θα επανέλθει το click away, για το οποίο επιβραβεύτηκε η επιλογή της κυβέρνησης, καθώς βοηθήθηκαν πολλοί κλάδοι να επιπβιώσουν», τόνισε ο ο γενικός γραμματέας Καταναλωτη μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6.



Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Σταμπουλίδη οι τρεις λόγοι που επιλέχθηκε το click away: «Να αποσυμφορηθεί ο τομέας των ταχυμεταφορών, να εξυπηρετηθούν οι καταναλωτικές ανάγκες και να διασωθούν εποχικοί κλάδοι».



Την επαναλειτουργία του click away είχε προαναγγείλει το βράδυ της Δευτέρας και ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης.



Ο υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στο Blue Sky, τόνισε πως «σε συνεργασία με τους ειδικούς και τις εισηγήσεις που θα δώσουν, θα αποφασιστεί το πώς και πότε θα ανοίξει το λιανεμπόριο. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιστρέψουν στην μέθοδο του click away μετά την λήξη του αυστηρού lockdown ως τις 11 Ιανουαρίου, αρκεί να το επιτρέψουν και οι συνθήκες.