Τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου θα ξαναλειτουργήσει το click away

Για λίγες ημέρες έχει τεθεί σε αναστολή η λειτουργία του click away. Τη Δευτέρα θα λειτουργήσει ξανά κανονικά. Τα τρόφιμα και άλλα αγαθά που αλλοιώνονται δεν βρίσκονται σε επιχειρήσεις που έχουν περιορισμούς. Για λίγες ημέρες υπομονή. Το πάγωμα για μια εβδομάδα έγινε γιατί χρειαζόμαστε περισσότερο υγειονομικό χώρο για να λειτουργήσουν τα σχολεία με περισσότερη ασφάλεια. Η αγορά είναι κλειστή. Το click away είναι μια επιλογή που δώσαμε στις κλειστές επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν ένα έσοδο πέρα από τη βοήθεια που λαμβάνουν από το κράτος. Περιορίζουμε την κινητικότητα και αυτό θα βοηθήσει στο να διευρύνουμε την υγειονομική ζώνη ώστε τα σχολεία να ανοίξουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια

Το click in shop επί τους ουσίας είναι άνοιγμα των καταστημάτων. Δεν υπάρχει σενάριο να λειτουργήσει από τη Δευτέρα. Δεν εφαρμόστηκε, είναι το επόμενο βήμα όταν έρθει η ώρα. Εμείς είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε τα στοιχεία που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να ανοίξουμε τις επιχειρήσεις

Για το «πάγωμα» του click away και την επαναλειτουργία του μίλησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη το πρωί της Τρίτης (5/1) ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης.



«Για λίγες ημέρες έχει τεθεί σε αναστολή η λειτουργία του click away. Τη Δευτέρα θα λειτουργήσει ξανά κανονικά. Τα τρόφιμα και άλλα αγαθά που αλλοιώνονται δεν βρίσκονται σε επιχειρήσεις που έχουν περιορισμούς. Για λίγες ημέρες υπομονή. Το πάγωμα για μια εβδομάδα έγινε γιατί χρειαζόμαστε περισσότερο υγειονομικό χώρο για να λειτουργήσουν τα σχολεία με περισσότερη ασφάλεια. Η αγορά είναι κλειστή. Το click away είναι μια επιλογή που δώσαμε στις κλειστές επιχειρήσεις για να δημιουργήσουν ένα έσοδο πέρα από τη βοήθεια που λαμβάνουν από το κράτος. Περιορίζουμε την κινητικότητα και αυτό θα βοηθήσει στο να διευρύνουμε την υγειονομική ζώνη ώστε τα σχολεία να ανοίξουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια», είπε ο κ. Σταμπουλίδης στο Mega.



«Η βούληση είναι να επανέλθουμε στο όπως ήμασταν πριν το τελευταίο lockdown. Αυτός είναι ο προγραμματισμός που υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα. Τη Δευτέρα να επέλθουμε σε όσα ήταν σε λειτουργία μέσα στις γιορτές. Εχτές έγινε η συζήτηση για τα σχολεία. Καθημερινά συλλέγουμε δεδομένα, θα δούμε πώς κινείται η νόσος και αναλόγως θα πράξουμε» σημείωσε.



«Είμαστε κλειστά. Οι περιορισμοί είναι σε ισχύ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και να είμαστε σε περιορισμό και να καλύψουμε τις επιχειρήσεις και τις ανάγκες μας. Οι αποφάσεις που λαμβάνουμε έχουν και αυτές ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όσο οδηγούμαστε στους μαζικούς εμβολιασμούς θα διευκολυνθούμε και θα παίρνουμε περισσότερες αποφάσεις. Δεν περιμένουμε ένα νούμερο, είναι σειρά παραμέτρων που καθορίζουν τις αποφάσεις. Βαδίζουμε με ασφάλεια σε μια διαδικασία που απέδωσε, το click away, συνεχίζουμε με αυτό και προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα με προσοχή» δήλωσε.