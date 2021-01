Το click away έσωσε τη χριστουγεννιάτικη αγορά. Τι οδήγησε στο νέο lockdown και το κλείσιμο των καταστημάτων

Στην εκπομπή MEGA Σαββατοκύριακο μίλησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, αναφορικά με την απόφαση για νέο lockdown και τα προβλήματα που αυτή δημιουργεί, το πώς λειτούργησε το click away, τι θα γίνει με την εστίαση, αλλά και τι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα.



«Με το click away κάποια καταστήματα πήγαν πολύ καλά, όπως τα παιχνίδια, αυτά που είχαν ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές και είδη δώρων. Τα συνοικιακά καταστήματα ρούχων πήγαν αρκετά καλά. Οι παραδοσιακοί εμπορικοί δρόμοι δεν δούλεψαν καθώς οι καταναλωτές στράφηκαν στα καταστήματα της γειτονιάς τους. Οι μεγάλες αλυσίδες ρούχων δεν έκαναν παράδοση εκτός. Το click away έσωσε τη χριστουγεννιάτικη αγορά, παρά τη γκρίνια. Έχουμε και σχέδιο και πρόγραμμα και γνώση του πώς πηγαίνουμε», είπε ο κ. Γεωργιάδης.



«Εγώ όταν ρωτήθηκα χτες είπα ότι πρώτο μας μέλημα είναι να μην έρθει στην Ελλάδα το τρίτο κύμα της πανδημίας. Αφού αποφύγουμε το τρίτο κύμα θα δούμε όλα τα άλλα θέματα, και το άνοιγμα σε ζώνες είναι ένα πιθανό σενάριο. Ήξερα από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ότι θα κλείσουν τα μαγαζιά. Δε γινόταν να το ανακοινώσουμε νωρίτερα γιατί θα έβγαιναν όλοι στους δρόμους. Να μας έχετε εμπιστοσύνη. Τα έχουμε πάει πολύ καλά σε πρωτοφανείς συνθήκες», συνέχισε ο ίδιος.



«Παρακολουθούμε την εξέλιξη του τρίτου κύματος στην Ευρώπη που είναι φρικτή. Έχει υψηλό ρυθμό μεταδοτικότητας. Όποιος δεν προσέξει, και κινηθεί γρηγορότερα από ό,τι πρέπει θα το πληρώσει με νεκρούς. Άρα εμείς σε συνεργασία με τους ειδικούς είπαμε ότι πρέπει να πάμε σε περαιτέρω μείωση του ιού. Αν πέσει ο ιός παρακάτω θα έχουμε το χρόνο να ανοίξουμε με πιο φυσιολογικό τρόπο τη ζωή μας μέσα στο χειμώνα. Σε μία εβδομάδα που ο τζίρος είναι παραδοσιακά χαμηλός, με ήδη μέσα αργία, πάμε να κλείσουμε για να μειώσουμε τον ιό και να πάμε παρακάτω», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης εξηγώντας την απόφαση για το νέο lockdown.



«Για το νέο lockdown έχουμε ορίζοντα μιας εβδομάδας, εφόσον η πανδημία εξελιχθεί έτσι όπως θέλουμε. Τηρήθηκαν τα μέτρα στο ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς; Θα το δούμε από την εξέλιξη των κρουσμάτων. Αυτοί που γύρισαν από Ντουμπάι θα ελεγχθούν όλοι. Ο ιός για να αντιμετωπιστεί θέλει συνεργασία των πολιτών στα μέτρα. Το μέτρο που πήραμε κρίθηκε ως απαραίτητο όχι γιατί κινδυνεύουμε τώρα, αλλά επειδή πρέπει να έχουμε περιθώριο ασφαλείας πριν αρχίσουμε να ανοίγουμε την οικονομία μας», συνέχισε στο ίδιο θέμα.



Πώς θα γίνει, όμως, η επιστροφή σε μια κάποια κανονικότητα, και πότε αυτή αναμένεται;



«Στις 11/01, εφόσον όλα πάνε καλά και συμπιέσουμε την πανδημία προς τα κάτω, θα επιστρέψουμε σε αυτό που ήμασταν εχθές, δηλαδή με click away κλπ. Θα συζητήσουμε μες στη βδομάδα με τους ειδικούς για το αν θα μπορέσουμε να πάμε σε πιο χαλαρά μέτρα. Όπως τις ζώνες που ανέφερα, ή να δούμε πώς θα μπορούμε να δουλέψουμε με ραντεβού σε κάποια καταστήματα. Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να βάλουμε λίγο πλάτη αυτή τη βδομάδα. Όλα τα καταστήματα που κλείσαμε δε θα πληρώσουν ενοίκιο τον Ιανουάριο», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.



Μιλώντας για την ρύθμιση δανείων για όσους έχει τελειώσει η εννιάμηνη αναστολή, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «Έχει υπάρξει συζήτηση για επέκταση αυτής της αναστολής. Υποστηρίζουμε την επέκταση της αναστολής. Αλλά δεν είναι ζήτημα της κυβέρνησης είναι των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών».



Αναφερόμενος στα σενάρια περί ανασχηματισμού, ο υπουργός Ανάπτυξης απέφυγε να δώσει κάποια άμεση απάντηση, αναφέροντας απλώς ότι «Δεν ξέρω για ποιο ανασχηματισμό μου μιλάτε. Δεν έχει ανακοινωθεί κανένας ανασχηματισμός. Και να με είχαν πάρει και ενημερώσει, πιστεύετε θα σας το έλεγα; Πιστεύετε ότι ενδιαφέρει τον κόσμο με τόσα προβλήματα;».



Μιλώντας για το πότε θα πιστωθούν τα ενοίκια στους ιδιοκτήτες ακινήτων, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «Μέσα στον Ιανουάριο, νομίζω το πρώτο δεκαπενθήμερο, θα πιστωθούν κανονικά τα χρήματα. Όλοι μας βάζουμε λίγο πλάτη. Στόχος είναι να περάσουμε όλοι μαζί απέναντι. Επίσης, αμέσως τις επόμενες ημέρες θα ανοίξει η πλατφόρμα για την επιστρεπτέα προκαταβολή πέντε. Μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της πανδημίας, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να δούμε τι χρέη δημιουργήθηκαν, πώς μπορούν να διευθετηθούν. Δεν μίλησα για διαγραφή χρεών».



«Τα εστιατόρια είναι ένα δύσκολο πεδίο για τον κορoνοϊό. Βγάλαμε πρόγραμμα για τις θερμάστρες εξωτερικού χώρου, σε λίγες μέρες θα βγει και το πρόγραμμα για τα eshop. Θα συζητήσουμε μήπως μπορούμε να φτιάξουμε και ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τις περιοχές που βρίσκονται σε παρατεταμένο lockdown», είπε τέλος ο κ. Γεωργιάδης αναφορικά με την εστίαση.