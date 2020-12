Jumbo: Στη θάλασσα 6.000 κοντέινερ με εμπορεύματα

Στη θάλασσα βρίσκονται 6.000 κοντέινερ με εμπορεύματα της Jumbo, τα οποία δεν μπορούν να εκτελωνιστούν καθώς η αλυσίδα δεν έχει χώρους να τα αποθηκεύσει, αναφέρουν πηγές με γνώση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του capital.gr. Η Jumbo, από τους βασικούς παίκτες στην αγορά παιγνιδιών, την περασμένη Παρασκευή, λίγη ώρα μετά τις Κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πως θα λειτουργήσει το εγχώριο λιανεμπόριο έως τις 7 Ιανουαρίου, δήλωσε αδυναμία να εξυπηρετήσει τους καταναλωτές της τόσο μέσω του e-shop της όσο και μέσω της υπηρεσίας click away η οποία κάνει πρεμιέρα στο λιανεμπόριο σήμερα Κυριακή.



Βέβαια η Jumbo, του κ. Απόστολου Βακάκη, έχει τη δυνατότητα, διατηρώντας κλειστό το δίκτυο της να "κάψει” ζεστό χρήμα -τα ταμειακά της διαθέσιμα είναι 600 εκατ. ευρώ και η κεφαλαιποίησή της ξεπερνά τα 1,9 δισ. ευρώ. Επιπλέον, με αυτή της την κίνηση στέλνει ένα μήνυμα δυσαρέσκειας προς την Κυβέρνηση για τον τρόπο που έχει χειριστεί το άνοιγμα του λιανεμπορίου.



Αδυναμία και από την αλυσίδα παιγνιδιών Μουστάκας



Εν αντιθέσει με την αλυσίδα Jumbo, η αλυσίδα παιγνιδιών Μουστάκας ενημέρωνε μέχρι εχθές Σάββατο τους καταναλωτές της μέσω του site της πως μπορούν να κάνουν τις αγορές τους στο e-shop της, πλέον αποκλειστικά με την υπηρεσία click & pick και να παραλάβουν την παραγγελία τους από όποιο κατάστημα της το επιθυμούν ακόμη και αυθημερόν. Σήμερα πάντως, η αλυσίδα Μουστάκας δηλώνει αδυναμία να εξυπηρετήσει τις νέες παραγγελίες που δέχεται.



Παιγνίδια μπορούν να αγοράσουν με τη μέθοδο click away οι καταναλωτές και από άλλα δίκτυα όπως από την αλυσίδα Πλαίσιο.



Παιγνίδια, μέσω του φυσικού τους δικτύου και της υπηρεσίας click away δεν θα μπορούν τελικά να πωλούν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι οποίες πρέπει να περιοριστούν στην πώληση αυτών μόνο μέσω των e-shops τους οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προβλέπει το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής. Εξέλιξη η οποία έρχεται σε αντίθεση με όσα ανακοινώθηκαν την περασμένη Παρασκευή κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για το πως θα λειτουργήσει η αγορά έως τις 7 Ιανουαρίου. Τότε ο υπουργός Ανάπτυξης απαντώντας σε ερώτηση αν τα σούπερ μάρκετ θα μπορούν από την ερχόμενη Δευτέρα να πωλούν και αγαθά, όπως π.χ. παιγνίδια, η πώληση των οποίων είχε απαγορευτεί. ο κ. Γεωργιάδης είχε απαντήσει: "εφόσον ξεκινά η υπηρεσία click away σε όλα τα υπόλοιπα καταστήματα θα απελευθερωθούν και οι πωλήσεις στα σούπερ μάκρετ."