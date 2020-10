Αγορές: Οι άγνωστες εταιρείες που απογειώθηκαν στην πανδημια

Η περίοδος της πανδημίας αποτέλεσε για αρκετές εταιρείες ευκαιρία για τρελά κέρδη, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση στα ταμπλό των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Παρότι οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι στη λίστα των πλέον κερδισμένων εταιρείων θα ξεχώριζαν πολυεθνικές και κολοσσοί, η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική.

Οι μετοχές με την υψηλότερη άνοδο, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δηλαδή από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο, είναι άγνωστες στο ευρύ κοινό. Πρόκειται για μετοχές εταιρειών με μικρή ή μεσαία κεφαλαιοποίηση, οι οποίες εκτείνονται από τους κλάδους του ηλεκτρονικού εμπορίου έως και των ηλεκτρονικών παιγνιδιών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των γερμανικών εταιρειών λιανεμπορίου Westwing Group - Home24 και των σουηδικών Lyko Group και Boozt, των οποίων η αξία της μετοχής έχει καταγράψει άνοδο άνω του 100%, υπερσκελίζοντας ακόμη και το +70% της Amazon.

Αντίστοιχου εύρους κέρδη έχει σημειώσει και η μετοχή της LoopUp Group, η οποία ειδικεύεται στην παροχή software για τηλεδιασκέψεις, όπως και της G5 Entertainment, η οποία κατασκευάζει ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Οι εταιρείες με τα υψηλότερα κέρδη

Westwing 448%: Γερμανική, η οποία ειδικεύεται στα έπιπλα και στη διακόσμιση. Χρηματιστηριακή αξία 400 εκατ. ευρώ.

Lyko 354%: Σουηδική, η οποία ειδικεύεται στα προϊόντα ομορφιάς. Χρηματιστηριακή αξία 685 εκατ. δολάρια.

Boozt 138%: Σουηδική, η οποία ειδικεύεται στην ένδυση και υπόδυση. Χρηματιστηριακή αξία 828 εκατ. δολάρια.

Home24 181%: Γερμανική, η οποία ειδικεύεται στην πώληση επίπλων. Χρηματιστηριακή αξία 356 εκατ. ευρώ.

LoopUp 192%: Βρετανική, η οποία ειδικεύεται στο software για τηλεδιασκέψεις. Χρηματιστηριακή αξία 161 εκατ. δολάρια.

G5 Entertainment 266%: Σουηδική, η οποία ειδικεύεται στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Χρηματιστηριακή αξία 380,5 εκατ. δολάρια.

Best of The Best 379%: Βρετανική, η οποία ειδικεύεται στην οργάνωση διαδικτυακών διαγωνισμών. Χρηματιστηριακή αξία 209,2 εκατ. δολάρια.

"Οι μικρής κεφαλαιοποίησης εταιρείες μπορούν να αποδειχθούν αρκετά ευέλικτες σ' ένα περιβάλλον, όπου τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα" σχολιάζει με νόημα, ο Hywel Franklin, επικεφαλής της Mirabaud Asset Management.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από Bloomberg