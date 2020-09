Μέσω τηλεδιάσκεψης το Εurogroup στις 5 Οκτωβρίου

Μέσω τηλεδιάσκεψης θα συνεδριάσει το Eurogroup στις 5 Οκτωβρίου. Τα θέματα που αναμένεται να συζητηθούν αφορούν τις προτεραιότητες για τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις για την ανάκαμψη, την επιλογή του αντικαταστάτη του Υβ Μερς στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθώς και τη μετα-πρόγραμμα στήριξη της Ελλάδας, όπως ανέφερε στο λογαριασμό της στο twitter η εκπρόσωπος του προέδρου του Eurogroup.

