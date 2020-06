Restart Tourism: Δείτε το σποτ για το Ελληνικό Καλοκαίρι

Την καμπάνια Restart Tourism εγκαινιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Αίγλη, με την Ελλάδα να στέλνει μήνυμα σε όλο τον κόσμο για το φετινό καλοκαίρι.

Being with the people you love, connecting with nature, feeling free. That's Greek Summer. #VisitGreece pic.twitter.com/2dcSvUICWg