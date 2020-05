Οι 35 κατηγορίες επιχειρήσεων που ακόμα δεν ξέρουν πότε θα ανοίξουν

Η εστίαση ανέβασε σήμερα ρολά και αυτό που μένει να απαντηθεί είναι το πόσες επιχειρήσεις δεν θα καταφέρουν να επιστρέψουν σε λειτουργία μετά την καραντίνα. Την ίδια στιγμή, για χιλιάδες ακόμα επαγγελματικές δραστηριότητες παραμένει το απαγορευτικό, αλλά και η απορία για το πότε βγαίνει το λουκέτο που μπήκε στο lockdown.



Ετσι, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, παραμένουν κλειστές -σίγουρα έως το τέλος του μήνα- οι εξής δραστηριότητες:



1. Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα (ΚΑΔ 5510).



2. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής λειτουργίας (ΚΑΔ 5520).



3. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (ΚΑΔ 5530).



4. Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου, εκτός εάν διαθέτει ανεξάρτητη για το κοινό είσοδο (ΚΑΔ 56.10.11.02).



5. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο (ΚΑΔ 56.10.19.04).



6. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο γηπέδου (ΚΑΔ 56.10.19.05).



7. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου η κινηματογράφου (ΚΑΔ 56.10.19.06).



8. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών σε υπαίθριες εκδηλώσεις, όχι από κινητές καντίνες (ΚΑΔ 56.10.19.09).



9. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621).



10. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 56.29.20.02).



11. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56.29.20.04).



12. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) (ΚΑΔ 56.29.20.05).



13. Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση:



τις υπηρεσίες παροχής ποτών (ΚΑΔ 56.30.10.00),



τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ (ΚΑΔ 56.30.10.04),



τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια (ΚΑΔ 56.30.10.06),



τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια (ΚΑΔ 56.30.10.07),



τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (ιντερνέτ καφέ) [ΚΑΔ 56.30.10.0] και



τις υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο (ΚΑΔ:56.30.10.14) [ΚΑΔ 5630].



14. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 5914).



15. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230).



16. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση:



τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10) και



τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11) [ΚΑΔ 8810].



17. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 9002), καθώς και εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (συναυλίες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις) [ΚΑΔ 9004], εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που αφορούν πρόβες ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων και κινηματογραφικά γυρίσματα.



18. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 9101).



19. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102).



20. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών (ΚΑΔ 9103).



21. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κ.λπ.), εξαιρουμένων:



των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίγκο (ΚΑΔ 92.00.13),



των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.14),



των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (ΚΑΔ 92.00.19),



των υπηρεσιών στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.21) και



άλλων υπηρεσιών στοιχημάτων (ΚΑΔ 92.00.29) [ΚΑΔ 9200].



22. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων εξαιρουμένων των υπηρεσιών πίστας καρτ (93.11.10.04) [ΚΑΔ 9311].



23. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων (ΚΑΔ 9312).



24. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313).



25. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 93.19.13.03) [ΚΑΔ 9319].



26. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321).



27. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 9329), εξαιρουμένων του τομέα των παραλιών (ΚΑΔ 93.29.11.00) και των υπηρεσιών μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων (πλαζ) [ΚΑΔ 93.29.11.05].



28. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους (ΚΑΔ 93.29.19.05).



29. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94.99.16.01), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής.



30. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (ΚΑΔ 94.99.16.02).



31. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων:



α) των υπηρεσιών διαιτολογίας (ΚΑΔ 96.04.10.01),



β) υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού αισθητικής και δίαιτας με εξαίρεση τη σωματική άσκηση) (ΚΑΔ 96.04.10.02),



γ) υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, ΚΑΔ 96.04.10.06) [ΚΑΔ 9604].



32. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων (ΚΑΔ 96.09.19.06).



33. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 96.09.19.09).



34. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96.09.19.12).



35. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) (ΚΑΔ 96.09.19.17).