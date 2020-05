Κορονοϊός: Ποιο ΚΑΔ παραμένουν κλειστοί έως τις 17 Μαΐου

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υπ. αριθμ. Δ1α/γπ. οικ. 29110/9-5-2020 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, που αφορά στην επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από την 11/5/2020 έως και την 17/5/2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.



Έτσι με την ΚΥΑ διατηρείται το απαγορευτικό όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αναβατήρων (τελεφερίκ) και των υπαίθριων παζαριών (εμποροπανήγυρεις).



Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της χώρας, ενώ απαγορεύεται η λειτουργία όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των καταστημάτων, τα οποία λειτουργούν υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.



Αναλυτικά με βάση την απόφαση μένουν κλειστά:



1. 'Αλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από: α) είδη ψιλικών (ΚΑΔ‪47.19.10.01‬) και περιπτέρων (ΚΑΔ 47.19.10.02), β) υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.λπ.) και γ) των επιχειρήσεων (do it yourself and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.) (ΚΑΔ 4719).



2. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής λειτουργίας (ΚΑΔ 5520).



3. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (ΚΑΔ 5530).



4. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5610).



5. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621).



6. Δραστηριότητες παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κτλ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5630).



7. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 5914).



8. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7729).



9. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230), συναυλιών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (ΚΑΔ 9321 και 9329).



10. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (ΚΑΔ 9004).



11. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 9101).



12. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102).



13. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών (ΚΑΔ 9103), καθώς και αρχαιολογικών χώρων.



14. Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων (ΚΑΔ 9104).



15. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κ.λπ.), εξαι-ρουμένων: α) των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίγκο (ΚΑΔ: 92.00.13), β) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.14), γ) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (ΚΑΔ: 92.00.19), δ) των υπηρεσιών στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.21) και ε) άλλων υπηρεσιών στοιχημάτων (ΚΑΔ: 92.00.29) [ΚΑΔ 9200].



16. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 9311).



17. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων (ΚΑΔ 9312).



18. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313).



19. 'Αλλες αθλητικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 9319).



20. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321).



21. 'Αλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 9329).



22. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία εξαιρουμένων των υπηρεσιών διαιτολογίας με ΚΑΔ 96.04.10.01 (ΚΑΔ 9604).



23. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ‪56292002‬).



24. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ‪56292004‬).



25. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) (ΚΑΔ‪56292005‬).



26. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ‪94991601‬), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής.



27. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (ΚΑΔ‪94991602).



28. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων (ΚΑΔ‪96091906‬).



29. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ96091909‬).



30. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ96091912).



31. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις) (ΚΑΔ96091916‬).



32. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) (ΚΑΔ‪96091917).



33. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους (ΚΑΔ93291905‬).



34. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) (ΚΑΔ 8810), με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11).



35. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 9002).



Στα άρθρα 3 και 4 της υπουργικής απόφασης καθορίζονται ζητήματα, που αφορούν στην κατ' εξαίρεση λειτουργία κάποιων αθλητικών εγκαταστάσεων, από τις 11/5/2020 και από την 12/5/2020 και ειδικότερα των εγκαταστάσεων για χρήση από αθλητές συγκεκριμένων αθλημάτων και αποκλειστικά και μόνον από όσους αναφέρονται σε ονομαστικές καταστάσεις, που θα εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), για την κάλυψη των αναγκών προπόνησης και προετοιμασίας αθλητών των προολυμπιακών ομάδων, καθώς και η λειτουργία των ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων, που χρησιμοποιούνται από τις ομάδες των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), οι οποίες μετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1), για ατομικές προπονήσεις των ποδοσφαιριστών τους, σε ολιγομελείς ομάδες των έξι έως οκτώ ατόμων.



Τέλος, σημειώνεται ότι δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού σε όλες τις παραπάνω ιδιωτικές επιχειρήσεις.