ΕΕ:Σε εξέλιξη είναι η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής - Ταμείο 2 τρισ. ευρώ προτείνει η Κομισιόν

Σε εξέλιξη είναι η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. με ταμείο Αποκατάστασης ύψους 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ να προτείνει η Κομισιόν, σύμφωνα με ένα εσωτερικό σημείωμα που είδε το φως της δημοσιότητας, για την αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. «Οι νέες προτάσεις θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν τουλάχιστον 2.000 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεων και δαπανών. Το Ταμείο θα είναι ενισχυμένο και προσανατολισμένος στην ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα», αναφέρει το δισέλιδο σημείωμα.

Η τηλεδιάσκεψη της Συνόδου Κορυφής αναμένεται να ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας, την Πέμπτη 23/4. Το βασικό θέμα συζήτησης αφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης, από πού θα χρηματοδοτηθεί, τι ύψος θα έχει, για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθεί και πόσο θα διαρκέσει. Επίσης, οι ηγέτες θα κληθούν να εγκρίνουν τις προτάσεις του Eurogroup (δάνεια ΕΜΣ, ΕΤεΠ και εργαλείο SURE), αλλά και έναν χάρτη εξόδου από την κρίση.

Όπως έχει καταστεί σαφές από τα έως τώρα δεδομένα, ο Βορράς θέλει λύση μόνο με δάνεια και εγγυήσεις από έναν μεγάλο και γενναιόδωρο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο Νότος θέλει επιχορηγήσεις και μερική έστω αμοιβαιοποίηση του χρέους. Στην πραγματικότητα, οι ηγέτες αναμένεται να ξεκινήσουν τη συζήτηση με όλες τις προτάσεις στο τραπέζι, την Ισπανική, την Γαλλική, την Ολλανδική και στη συνέχεια να «πετάξουν το μπαλάκι» στην Κομισιόν για να καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση. Έπειτα, θα ακολουθήσει νέα Σύνοδος Κορυφής.

Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, όλοι αναγνωρίζουν ότι χρειάζεται «απάντηση στην κρίση» το συντομότερο δυνατό, ωστόσο ο ίδιος τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη διαπροσωπικής επαφής των ηγετών προκειμένου να συμφωνήσουν σε τόσο δύσκολα θέματα. Πράγμα που δεν προβλέπεται να γίνει νωρίτερα από τον Ιούνιο κι αυτό μόνο στην περίπτωση που όλα πάνε καλά με την εξέλιξη του κορονοϊού.

