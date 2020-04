Έλληνας καθηγητής τουρισμού στο Άμπου Ντάμπι: Η ζωή μετά τον κορονοϊό και ο τουρισμός στην Ελλάδα

Σαράντα βαθμοί Κελσίου και το κλιματιστικό να δουλεύει στο...φουλ. Μια οικογένεια Ελλήνων πίσω από οθόνες υπολογιστών στο Άμπου Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αναζητά ρυθμούς καθημερινότητας στη νέα πραγματικότητα που έφερε η πανδημία της Covid-19 σε όλο τον πλανήτη.



Μια καθημερινότητα που δεν διαφέρει και πολύ από τη δική μας, όπως περιγράφει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ανέστης Φωτιάδης (με καταγωγή από την Κατερίνη), καθηγητής Τουρισμού στο τμήμα Επιστημών Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης (College of Communication and Media Sciences) στο πανεπιστήμιο Zayed του Άμπου Ντάμπι, όπου διδάσκει τα τελευταία 4 χρόνια.



Την ώρα που μαζί με άλλους οκτώ Έλληνες συναδέλφους του αναζητούν απαντήσεις διεξάγοντας έρευνες στον τομέα του τουρισμού και την «επόμενη μέρα» της επιστροφής των ταξιδιών, βιώνουν συγχρόνως την αγωνία για τα αγαπημένα τους πρόσωπα που βρίσκονται στην Ελλάδα.



«Από τη στιγμή που σταμάτησαν οι πτήσεις, νοιώθουμε την αγωνία ότι αν συμβεί κάτι δεν μπορούμε να τρέξουμε στους συγγενείς και φίλους να βοηθήσουμε. Ωστόσο βλέποντας πόσο καλά πάει η Ελλάδα, δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα. Πιστεύω ότι ο Έλληνας στις δοκιμασίες βάζει πάνω από όλα το κοινό καλό και δείχνει αποφασιστικότητα. Εδώ στο Άμπου Ντάμπι η ζωή κυλά χωρίς προβλήματα δεδομένης της κατάστασης, η οποία φαίνεται να είναι υπό έλεγχο, καθώς ο αριθμός τόσο των κρουσμάτων όσο και των θυμάτων είναι ιδιαίτερα χαμηλός (μέχρι πριν από δύο μέρες ήταν 25 οι νεκροί και περίπου 4500 τα κρούσματα με πάνω από 650.000 τεστ). Υπάρχει απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 8 το βράδυ ως τις 6 το πρωί και τις ώρες που επιτρέπεται η κυκλοφορία, χρειάζεται να πάρει κανείς άδεια μόνο στο Ντουμπάι με τη διαδικασία του sms που έχετε και στην Ελλάδα», εξηγεί ο κ. Φωτιάδης.



«Μπορεί να βοηθάει η ζέστη, μπορεί και τα μέτρα, δεν έχουν γίνει ακόμη ανακοινώσεις με ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο, τα ΗΑΕ τα πηγαίνουν καλά. Τα πανεπιστήμια, όπως και τα σχολεία, είναι κλειστά περίπου 1,5 μήνα τώρα και εμείς διδάσκουμε μέσω του διαδικτύου. Οι παιδικοί σταθμοί έχουν κλείσει πριν από 2 μήνες. Τα παιδιά μου, όπως όλα, παρακολουθούν τα μαθήματα τους online», επισημαίνει.



Σε μια χώρα όπου όλοι είναι εξοικειωμένοι με τις online υπηρεσίες, οι συναλλαγές μέσω του διαδικτύου, ακόμη και για τις μεγαλύτερες ηλικίες, φαίνεται πως δεν αποτελούν πρόβλημα, σύμφωνα με τον κ. Φωτιάδη. Όλα τα καταστήματα είναι κλειστά εκτός από τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία, τα οποία όμως οργανωμένα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου. Για τους κατοίκους των Εμιράτων πρόκειται για μια συνήθη διαδικασία. «Παρ' όλα αυτά, όπως σημειώνει ο κ.Φωτιάδης, λόγω της αύξησης των αναγκών για online αγορές στα σούπερ μάρκετ, υπάρχουν καθυστερήσεις, ενώ κάποιες εταιρείες μειώνουν το χρόνο αναμονής με το ανάλογο φυσικά αντίτιμο». Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, οι πολίτες των ΗΑΕ καλούνται και αυτοί να στερηθούν για λίγο διάστημα την διαδικασία της προσευχής στα μουσουλμανικά τεμένη, που παραμένουν κλειστά για τους πιστούς.



«Αυτό που εμένα μου προξένησε το ενδιαφέρον ήταν τα drive in test για τον κορονοϊό», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Φωτιάδης και εξηγεί: «Δόθηκε η δυνατότητα να γίνονται τεστ χωρίς να βγει το άτομο από το αυτοκίνητο σε ειδικό χώρο. Περνάει το αυτοκίνητο, ανοίγουν τα παράθυρα και το επιστημονικό προσωπικό που βρίσκεται εκεί παίρνει από τον οδηγό και τους επιβάτες βιολογικό υλικό για να το εξετάσει. Μετά από μία ή δύο μέρες τους ενημερώνουν για το αποτέλεσμα. Έχουν γίνει περισσότερα από 650.000 τεστ για πιθανά κρούσματα».

Οι ραγδαίες εξελίξεις ανατρέπουν τις έρευνες των επιστημόνων



Οι εξελίξεις της πανδημίας είναι τόσο ταχείς που ανατρέπουν ακόμα και τις πιο πρόσφατες έρευνες της πανεπιστημιακής κοινότητας. Σύμφωνα με τον κ. Φωτιάδη, είναι αδύνατον να προβλέψει κανείς αυτήν τη στιγμή πιο από τα σενάρια που εξετάζονται για την επόμενη μέρα στον κλάδο του τουρισμού, θα επικρατήσει. Ο ίδιος, μαζί με συναδέλφους του, μόλις πριν από λίγες ημέρες, ολοκλήρωσε μια έρευνα για τις επιπτώσεις που θα είχε στην Αυστραλία και τις ΗΠΑ, η απώλεια των Κινέζων τουριστών. «Πριν ακόμα ξεσπάσει η κρίση στις ΗΠΑ, υπολογίζαμε ότι για να ανακάμψει η αγορά και να φτάσει ο αριθμός των αφίξεων των Κινέζων τουριστών να είναι ο ίδιος με εκείνον πριν από την πανδημία, θα απαιτούνταν 6 έως 12 μήνες. Αυτό λέγαμε θα ήταν σημαντικό πλήγμα, διότι οι Κινέζοι ταξιδεύουν πολύ και δαπανούν πολλά χρήματα στα ταξίδια τους. Για τις ΗΠΑ, η κινέζικη αγορά είναι από τις σημαντικότερες σε έσοδα. Το ίδιο και για την Αυστραλία».



Σε αυτήν την κρίση και σε διεθνές επίπεδο, ο κ. Φωτιάδης βλέπει ότι οι επιπτώσεις θα είναι δραματικές και μεγάλο μέρος των κεφαλαίων θα φύγει για πάντα από την αγορά, καθιστώντας τα αποτελέσματα περισσότερο αρνητικά από τις προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδίων και Τουρισμού (WTTC) για μείωση στις αφίξεις κατά 25%, μείωση των εσόδων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% και αύξηση της ανεργίας στον τουριστικό τομέα περίπου στο 12-14%.

Οι εκτιμήσεις για τον τουρισμό στην Ελλάδα



Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το αισιόδοξο σενάριο, κατά τον κ. Φωτιάδη, στη χώρα της Μεσογείου που τα πήγε μέχρι στιγμής καλύτερα από όλες, είναι η έξοδος από το lockdown στις αρχές του Μάη και η επαναφορά της εμπιστοσύνης σε περίπου ενάμιση μήνα από τότε. «Έτσι ίσως θα μπορούσαμε να πούμε πολύ γενικά ότι σώζεται το καλοκαίρι, με μικρές απώλειες. Εδώ θα πρέπει ενδεχομένως, να δοθεί περισσότερη έμφαση στον εσωτερικό τουρισμό, καθώς δεν γνωρίζουμε την κατάσταση στην οποία θα βρίσκονται οι άλλες χώρες», αναφέρει.



Όλα αυτά εξαρτώνται άμεσα από την εξέλιξη της επιδημίας, διότι, όπως συμπληρώνει ο ίδιος, αν δεν αλλάξει κάτι, δεν αποκλείεται η σεζόν του καλοκαιριού να χαθεί. «Συγκρίνοντας την Ελλάδα με τα ΗΑΕ (που έχουν περίπου τον ίδιο πληθυσμό), για παράδειγμα, το καλοκαίρι εδώ, δεν αποτελεί τουριστική σεζόν καθώς οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα υψηλές (μπορεί να ξεπεράσουν και τους 50 βαθμούς Κελσίου)», καταλήγει ο καθηγητής.