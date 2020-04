Η «φάμπρικα» του κορονοϊού: Αντισηπτικά από την Bacardi και μάσκες δια χειρός Zara

Επιχειρηµατικοί κολοσσοί αναπροσαρµόζουν µαζικά την παραγωγή τους, µε τους αναλυτές να σηµειώνουν ότι η τελευταία φορά που έγινε κάτι τέτοιο ήταν τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο



Τα παραδείγματα πια πάρα πολλά. Εκατοντάδες εταιρείες, µεταξύ αυτών και επιχειρηµατικοί κολοσσοί πολυεθνικών διαστάσεων, αναπροσαρµόζουν το αντικείµενο της παραγωγής τους για να συµβάλουν έτσι στην αντιµετώπιση της πανδηµίας του κορονοϊού. Από εκεί που παρήγαν δηλαδή κάτι (πια µάλλον αζήτητο λόγω καραντίνας), πλέον παράγουν κάτι άλλο (περισσότερο αναγκαίο λόγω πανδηµίας). Η στόχευση είναι διττή, καθώς από τη µία πλευρά βρίσκονται οι ανάγκες της κοινωνίας που πρέπει να καλυφθούν (σε µάσκες προσώπου, αντισηπτικά, αναπνευστήρες κ.ά.), και από την άλλη πλευρά οι ανάγκες των ιδίων των εταιρειών που καλούνται πια να παραµείνουν «µέσα στα πράγµατα» και να αντισταθµίσουν τις όποιες διόλου ευκαταφρόνητες απώλειες εσόδων, καθώς έχουν δει, εν τω µεταξύ, τις «παραδοσιακές» πωλήσεις τους να καταρρέουν λόγω καραντίνας.



Κάπως έτσι, λοιπόν, την ανάγκην φιλοτιµίαν ποιούµενοι στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι επιχειρηµατικοί κολοσσοί προχωρούν ο ένας µετά τον άλλον σε αναπροσαρµογή της παραγωγής τους, στο επονοµαζόµενο «retooling», µε πολλούς από τους αναλυτές να σηµειώνουν χαρακτηριστικά ότι η τελευταία φορά που έγινε κάτι τέτοιο σε τόσο µαζική κλίµακα διεθνώς ήταν κατά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. «Καλώς ήλθατε στην οικονοµία του κορονοϊού» (Welcome to the coronavirus economy) σηµειώνει χαρακτηριστικά σε άρθρο του το αµερικανικό δίκτυο CNBC.



Κορυφαία brands της γαλλικής αρωµατοποιίας, όπως είναι για παράδειγµα εκείνα των Christian Dior, Guerlain και Givenchy του οµίλου LVMH, έχουν ξεκινήσει πλέον να παράγουν απολυµαντικά χεριών και αντισηπτικά τζελ, τροφοδοτώντας µάλιστα και τα νοσοκοµεία της Γαλλίας, ενώ σε ανάλογες κινήσεις έχει προχωρήσει, µε την προοπτική να αρχίσει να τροφοδοτεί ολόκληρη την Ευρώπη, και ο έτερος γαλλικός κολοσσός της L’Oréal (La Roche-Posay, Garnier). Προς την ίδια κατεύθυνση έχουν όµως κατευθύνει πια την παραγωγή τους και άλλες εταιρείες, της βιοµηχανίας αλκοολούχων ποτών για παράδειγµα, όπως είναι η γαλλική Pernod Ricard (Absolut Vodka κ.ά.), που παράγει πλέον απολυµαντικά για την αγορά των ΗΠΑ, και η σκοτσέζικη ζυθοποιία Brewdog. Αλλά και πέρα από τα γεωγραφικά όρια της Γηραιάς Ηπείρου ή της Βόρειας Αµερικής, στο µακρινό Πουέρτο Ρίκο, η (αµερικανικής ιδιοκτησίας) βιοµηχανία που ακούει στο όνοµα Bacardi δεν παράγει πλέον µόνο λευκό ρούµι αλλά και… αιθανόλη, προοριζόµενη για αντισηπτικά χεριών.



Πίσω, στην καρδιά της Ευρώπης, η γερµανική NIVEA (του οµίλου Beiersdorf) έχει επίσης ξεκινήσει να παράγει αντισηπτικά σε εργοστάσιά της στη Γερµανία αλλά και στην Ισπανία, µε την προοπτική µάλιστα να παραγάγει συνολικά 500 τόνους για την ευρωπαϊκή αγορά. Στον χώρο της ένδυσης ενδεικτικό είναι το παράδειγµα της ισπανικής αλυσίδας ZARA (του οµίλου Inditex) που πλέον παράγει µάσκες προσώπου και ρούχα νοσοκοµείου (ρόµπες/ποδιές).



Ενδεικτική και η περίπτωση των εννέα αµερικανικών εταιρειών (µεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι Fruit of the Loom και Hanesbrands) που έχουν ενώσει τις δυνάµεις τους µε την αποστολή να αρχίσουν να παράγουν 5 µε 10 εκατοµµύρια µάσκες προσώπου εβδοµαδιαίως. Χειρουργικές µάσκες παράγει όµως πλέον και η ιαπωνική εταιρεία ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών ειδών Sharp Corporation. Στον αγώνα κατά του κορονοϊού και η γερµανική Bosch (οικιακές συσκευές, ανταλλακτικά αυτοκινήτων κ.ά.), που έχει ανακοινώσει ότι αναπτύσσει το δικό της, γρήγορο και αυτοµατοποιηµένο τεστ διάγνωσης για την ανίχνευση του COVID-19. Η βρετανική Dyson (ηλεκτρικές σκούπες, στεγνωτήρες κ.ά.), από την άλλη, έχει καταλήξει ήδη σε συµφωνία µε το βρετανικό κράτος για την κατασκευή περίπου 10.000 αναπνευστήρων.



Αναπνευστήρες κατασκευάζουν όµως επίσης πλέον και άλλες βρετανικές εταιρείες, όπως για παράδειγµα η Grey Technology (Gtech) και η Babcock, ενώ µε ιδιαίτερη ορµή µπαίνει στη µάχη κατά του κορονοϊού και ο κλάδος του 3-D printing, µε το χαρακτηριστικό παράδειγµα εταιρειών όπως είναι για παράδειγµα η ιταλική startup «Isinnova», που «εκτυπώνει» πλέον ειδικές βαλβίδες για αναπνευστήρες αλλά και ειδικές µάσκες (C-PAP masks for sub-intensive therapy).



Στη µάχη κατά της πανδηµίας του κορονοϊού µπαίνουν, ωστόσο, πια και αυτοκινητοβιοµηχανίες, όπως είναι για παράδειγµα η αµερικανική Ford, που παράγει πλαστικές ασπίδες προσώπου και εξαρτήµατα ιατρικού εξοπλισµού, ενώ παράλληλα συνεργάζεται και µε την αµερικανική 3Μ, καθώς και µε την General Electric για την κατασκευή νέων αναπνευστήρων.



Μάσκες ή, πιο σωστά, ασπίδες προσώπου (face shields) για τους εργαζόµενους στα νοσοκοµεία έχει όµως σχεδιάσει και πλέον ξεκινά να κατασκευάζει και η αµερικανική Apple, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας, Τιµ Κουκ, στις 5 Απριλίου. Σύµφωνα µάλιστα µε όσα δήλωσε ο Κουκ, ο στόχος της εταιρείας -που φηµίζεται για τους υπολογιστές και τα κινητά της τηλέφωνα- είναι να παράγει πάνω από 1 εκατοµµύριο ασπίδες εβδοµαδιαίως, µε την προοπτική αρχικά να καλυφθούν οι ανάγκες των νοσοκοµείων εντός των Ηνωµένων Πολιτειών και έπειτα να ακολουθήσουν και εξαγωγές. Τις υπηρεσίες του στην έρευνα κατά του κορονοϊού προσφέρουν πλέον, µε τους υπερυπολογιστές τους, και εταιρείες όπως είναι οι IBM, Amazon, Google, Microsoft κ.ά.



Εντυπωσιακή είναι όµως η κινητοποίηση κατά του COVID-19 και στην Κίνα, όπου δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν ήδη αναπροσαρµόσει την παραγωγή τους για να µπορέσει έτσι να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες, όχι µόνο στις εσωτερικές αλλά και στις… εξαγωγικές, µεταξύ αυτών και εταιρείες όπως οι Sinopec, Chengdu Aircraft Industry Group, Foxconn, Xiaomi, Oppo κ.ά.

