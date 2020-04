Eurogroup: Προσωρινή διακοπή - "Χρειάζεται περισσότερη δουλειά"

Την προσωρινή διακοπή της τηλεδιάσκεψης του Eurogroup ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του προέδρου του Συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, Μάριο Σεντένο.

«Ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο του σημερινού Eurogroup. Μία ώρα διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε...» ανακοίνωσε μέσω twitter o εκπρόσωπος του Σεντένο, Λουίς Ρέγκο.

"Χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Θα ξεκινήσουμε στις 9 ώρα Βρυξελλών (10 ώρα Ελλάδος)" πρόσθεσε.

Further work is needed. Meeting to restart at 21h brussels time. https://t.co/4NCfTrGX54