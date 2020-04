"Μαύρη" πρόβλεψη HSBC: Στο 6% η ύφεση της ελληνικής οικονομίας το 2020

Μια πτώση 50% των ταξιδιωτικών αφίξεων στην Ελλάδα μπορεί να στερήσει έως και 5% από το ελληνικό ΑΕΠ, υποστηρίζει η βρετανική τράπεζα.

Σε ραγδαία αναθεώρηση των προβλέψεών της για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, υπό το βάρος της πανδημίας του κορονοϊού, προχώρησε η HSBC, επεκτείνοντας τη λίστα των ξένων οίκων που διατυπώνουν «μαύρες» προβλέψεις για την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το insider.gr όπως προβλέπει σε νέα έκθεσή της, υπό τον τίτλο «Do it all over again?», η ύφεση της ελληνική οικονομίας θα αγγίξει το 6% το 2020. Υπενθυμίζεται ότι προ εποχής κορονοϊού, η βρετανική επενδυτική τράπεζα ανέμενε ανάπτυξη 2,3% εφέτος για την Ελλάδα. Ωστόσο, για το 2021, αναμένει ολική επαναφορά της ανάπτυξης, με ρυθμό της τάξης του 5,8%.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της HSBC, μετά από μια επώδυνη δεκαετία, η κατάσταση στην Ελλάδα είχε εισέλθει σε τροχιά βελτίωσης. Το 2019 ήταν για τη χώρα ένα έτος ανάπτυξης, αλλά και μια χρονιά κατά την οποία σημαντικές αποκρατικοποιήσεις «πήραν μπρος». Η ελληνική κυβέρνηση παρέμενε πιστή στις δεσμεύσεις της για μεταρρυθμίσεις, ενώ και η καταναλωτική εμπιστοσύνη είχε σκαρφαλώσει σε ιστορικά υψηλά.

Ο κορωνοϊός

Ωστόσο, όπως διαπιστώνουν οι αναλυτές της HSBC, η εμφάνιση του κορονοϊού άλλαξε τα δεδομένα και στην Ελλάδα (όπως έκανε άλλωστε διεθνώς), ενώ κατέστη ο βασικός κίνδυνος στην ανάπτυξη.

Παρά τον χαμηλό αριθμό κρουσμάτων, η Ελλάδα βρίσκεται σχεδόν σε πλήρες lockdown, από τις 23 Μαρτίου, ενώ σχολεία και καταστήματα παραμένουν κλειστά.

Ο τουρισμός το μεγάλο «θύμα»

Στην Ελλάδα, συνεχίζει η βρετανική τράπεζα, ο κλάδος που θα πληγεί περισσότερο από την πανδημία του κορονοϊού είναι ο τουρισμός, ο οποίος τροφοδοτεί κατά 20% τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Μια πτώση 50% των ταξιδιωτικών αφίξεων στην Ελλάδα μπορεί να στερήσει έως και 5% από το ελληνικό ΑΕΠ.

«Καθώς όμως η Ελλάδα έχει σχετικά μικρή τουριστική περίοδο, καθώς το 85% των τουριστών έρχονται στη χώρα από Μάιο μέχρι και Οκτώβριο, μπορεί να μην έχουν χαθεί τα πάντα για τον ελληνικό τουρισμό. Ωστόσο, ακόμη κι αν όλα τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί για τον κλάδο του τουρισμού, αρθούν τον Μάιο, θα απαιτηθεί κάποιο χρονικό διάστημα προτού οι ξένοι τουρίστες επιστρέψουν στα ελληνικά νησιά και τις παραλίες», υποστηρίζει η HSBC, εκτιμώντας ότι η πλήρης ανάκαμψη μπορεί να μην έρθει πριν το 2021.

Πέραν του τουρισμού, μεγάλο πλήγμα επιφέρει ο κορονοϊός και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία έχει υποχωρήσει σε χαμηλό 8 μηνών, ενώ οι αναταράξεις σε logistics και εφοδιαστική αλυσίδα, πλήττουν τη μεταποίηση και τη ναυτιλία.