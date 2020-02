Επίθεση με μαχαίρι και στο Βέλγιο - Δύο τραυματίες

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε και στο Βέλγιο, λίγη ώρα μετά το αντίστοιχο περιστατικό στο Λονδίνο

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, μία γυναίκα μαχαίρωσε δύο άτομα ενώ στη συνέχεια δέχτηκε πυρά από την αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Γάνδη το απόγευμα της Κυριακής.

Σημειώνεται ότι στο αντίστοιχο περιστατικό που έλαβε χώρα στο Λονδίνο τρία άτομα φέρονται να τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι.

Ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας.

