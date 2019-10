Έρχεται και στην Ελλάδα το τέλος των ταμείων στα σούπερ μάρκετ - Ποιες αλυσίδες θα κάνουν την αρχή

Η εποχή που θα μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σου, θα ψωνίζεις και θα φεύγεις χωρίς να περάσεις από ταμείο, από ότι φαίνεται δεν είναι και τόσο μακριά.



Άλλωστε ήδη το έχει κάνει πράξη η Amazon στην Αμερική.



Και η επόμενη που είναι έτοιμη να το εφαρμόσει, δοκιμαστικά σε πρώτη φάση τουλάχιστον στην Βρετανία, είναι η κορυφαία αλυσίδα σούπερμαρκετ Tescο σε συνεργασία με την Trigo Vision, μία start up από το Ισραήλ.



Πώς λειτουργεί



Σε αντίθεση με τις μέχρι προηγούμενες τεχνολογίες όπου είτε ο καταναλωτής σκάναρε το barcode με το κινητό του όταν το έπαιρνε από το ράφι, είτε το σκάναρε ο ίδιος από τα αυτόματα ταμεία, η νέα μέθοδος βασίζεται στην τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης.



Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο ένα δίκτυο από κάμερες και αισθητήρες στα ράφια ανιχνεύουν τι συλλέγει ο καταναλωτής και τον χρεώνει αυτόματα στην κάρτα του - μέσω του σχετικού app που έχει κατεβάσει στο κινητό του - καθώς αποχωρεί από το κατάστημα.



Σύμφωνα με την Trigo Vision πέρα από τα οφέλη για τους καταναλωτές που γλυτώνουν αρκετό χρόνο από την χρήση των παραδοσιακών ταμείων σημαντικά είναι τα κέρδη για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ (σ.σ. πέρα από την αυτονόητη μείωση σε ταμίες) καθώς πραγματοποιούν απογραφή σε πραγματικό χρόνο και μπορούν να καλύψουν πιο άμεσα τις ελλείψεις στο ράφι και την αποθήκη.



Για την Tesco, η οποία διαθέτει περισσότερα από 3.000 σούπερ μάρκετ στην Βρετανία η κίνηση αυτή κρίνεται απαραίτητη καθώς αναμένεται να ανοίξει στο Λονδίνο, μέχρι το τέλος του 2019, το πρώτο σούπερ μάρκετ της Amazon χωρίς ταμεία (Amazon Go) όπως αναφέρει το inews.



Κινητικότητα και στην Ελλάδα



Η πρώτη εταιρεία που πραγματοποίησε κινήσεις στον χώρο των ταμείων ήταν η AB Βασιλόπουλος η οποία ήδη από την προηγούμενη δεκαετία είχε δώσει την δυνατότητα σε καταναλωτές της, κατόχους της κάρτας AB Plus, να κάνουν χρήση των ειδικών καροτσιών που ήταν εξοπλισμένα με σκάνερ σε συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ στην Αθήνα, αποφεύγοντας τις ουρές στα ταμεία.



Αυτόματα ταμεία ανέπτυξε η Carrefour τα οποία είναι ενεργά σε κάποια ακόμη υπερμάρκετ της Σκλαβενίτης (π.χ. στο εμπορικό κέντρο Avenue στο Μαρούσι).



Οι δύο αλυσίδες σύμφωνα με πληροφορίες του Νews 24/7 εξετάζουν αυτό το διάστημα το επόμενο βήμα τους στον χώρο των ταμείων καθώς είναι σε επαφές με εταιρείες που έχουν αναπτύξει σχετικές τεχνολογίες.



Τις πρώτες κινήσεις αναμένεται να τις δούμε τις επόμενες ημέρες από την ΑΒ Βασιλόπουλος από τα καταστήματα στο Ελληνικό και στο "Μακεδονία" στην Θεσσαλονίκη.