Ο Μαργαρίτης Σχοινάς αντιπρόεδρος της Κομισιόν

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς ορίζεται αντιπρόεδρος της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Είμαι πανευτυχής για τη θέση του αντιπροέδρου για την Προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής. Από την καλύτερη προστασία των πολιτών και των συνόρων μας έως τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ασύλου και την επένδυση στις δεξιότητες των Ευρωπαίων και την εξασφάλιση ενός πιο φωτεινού μέλλοντος για τους νέους μας, είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να σημειώσουμε τεράστια πρόοδο την επόμενη πενταετία για να προστατεύσουμε αλλά και να ενδυναμώσουμε τους Ευρωπαίους", γράφει ο Επίτροπος στο λογαριασμό του στο Twitter.

Thrilled to be nominated as VP for Protecting our Way of Life covering #migration, #security, #employment, #education. Ready to get down to work & looking forward to discussing with @Europarl_EN about how we can translate our political priorities into real results for Europeans. pic.twitter.com/H4ZMrS2Gz7