Ρέγκλινγκ: Θέλουμε τήρηση στόχων και δαπάνες που θα έχουν αντίκρισμα

Τις γραμμές που θα πρέπει να ακολουθήσει κυβέρνηση Μητσοτάκη παρουσίασε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Κλάους Ρέγκλινγκ, κατά την ομιλία του στο συνέδριο του Economist που διοργανώνεται στο Λαγονήσι.

Ο κ. Ρέγκλινγκ τόνισε πως η Αθήνα θα πρέπει να μείνει πιστή στο δημοσιονομικό πλαίσιο που είχε συμφωνηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και να χρησιμοποιήσει την σχεδιαζόμενη αναμόρφωση του φορολογικού μείγματος για την τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σημείωσε πως η μείωση φορολογικών συντελεστών, που θα περιλαμβάνεται στο δεύτερο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, μπορεί να συνδυαστεί με διεύρυνση της φορολογικής βάσης, ενώ ο δημοσιονομικός χώρος που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να διοχετευτεί σε αναπτυξιακές δαπάνες, όπως δημόσιες επενδύσεις.

Κάλεσε την κυβέρνηση να μείνει πιστή στην μεταρρυθμιστική τροχιά και να μην ανατρέψει προηγούμενες αλλαγές. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, να μειωθούν οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση δικαστικών υποθέσεων, να τονωθεί η παραγωγικότητα και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό συνέστησε σύνδεση των μισθών με την παραγωγικότητα, συνέχιση ιδιωτικοποιήσεων, βελτίωση της διοίκησης ΔΕΚΟ και την προστασία του τραπεζικού συστήματος.

Ο κ. Ρέγκλινγκ επανέλαβε επίσης την ανησυχία των θεσμών με τις παροχές που νομοθέτησε προεκλογικά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ενώ άφησε αιχμές για επιβράδυνση των μεταρρυθμίσεων το προηγούμενο διάστημα.

«Ελήφθησαν αποφάσεις που παραβίαζαν προηγούμενες δεσμεύσεις και έγιναν χωρίς διαβούλευση όπως αύξηση συντάξεων και η αύξηση του κατώτατου μισθού. Δεν μας χαροποίησε το πως προέκυψε ο δημοσιονομικός χώρος καθώς δεν έγιναν επενδύσεις», ανέφερε σκωπτικά.

Πρώτος στόχος της νέας κυβέρνησης είναι η μεγέθυνση της οικονομίας, δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Σημείωσε πως στόχος είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας, η κινητοποίηση «πανστρατιάς επενδύσεων», ιδιωτικών και δημόσιων, και η αντιστροφή της μετανάστευσης νέων στο εξωτερικό.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook