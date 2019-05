ESM: Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των 644,42 εκατ. στην Ελλάδα

Τη μεταβίβαση των €644,42 εκατ. στην Ελλάδα από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων ολοκλήρωσε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM).

"Αυτή είναι η πρώτη μεταφορά ποσών ισοδύναμων των κερδών ANFA και SMP", σημειώνει ο ESM σε ανάρτηση του στο twitter.

Πρόκειται για τα κέρδη από το Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων (SMP) και τη Συμφωνία για τα Καθαρά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία (ANFA) που δρομολογήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη ο ESM ενέκρινε σειρά μέτρων για το χρέος καθώς και την επιστροφή των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα (ANFA και SMP) σε συνέχεια των πρόσφατων αποφάσεων του Eurogroup.

