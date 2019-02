Προκαλεί ο Τσαβούσογλου: Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει κάτι στη Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία

Απειλητικός ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας για τα κοιτάσματα υδρογονθράκων στην ΑΟΖ της Κύπρου.

«Οι πηγές υδρογονανθράκων στο Αιγαίο, στην ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο είναι στρατηγικοί μας στόχοι και εθνικά μας ζητήματα», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, πυροδοτώντας νέα ένταση στην περιοχή.

Σύμφωνα με επείγον μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας Anadolu, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι «τις επόμενες ημέρες ξεκινάμε γεωτρήσεις την Κύπρο με 2 πλοία. Για να καταλάβουν αυτοί που έρχονται μακριά από την περιοχή αλλά και οι εταιρείες τους πως χωρίς εμάς δεν μπορεί να γίνει κάτι στην περιοχή. Στην Μεσόγειο δεν μπορεί να γίνει κάτι χωρίς την Τουρκία και δεν θα το επιτρέψουμε», κατέληξε ο κ. Τσαβούσογλου.

