Reuters: Από 3,75 έως 3,875% το επιτόκιο στο 5ετές ομόλογο

Με ελαφρός υψηλότερο απ’ότι αναμενόταν άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 5ετές ελληνικό ομόλογο, με το οποίο βγαίνει ξανά στις αγορές η Ελλάδα.

Όπως μεταδίδει το Reuters το βιβλίο προσφορών άνοιξε με τις ελπίδες και προσδοκίες του οικονομικού επιτελείου της ελληνικής κυβέρνησης ότι το επιτόκιο θα κινηθεί στο 3,5% , όμως οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι το κουπόνι θα κυμανθεί στο 3,75% – 3,875%.

Η σχετική διαδικασία έκδοσης του νέου 5ετούς ομολόγου ξεκίνησε σήμερα με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών από τις πέντε ξένες τράπεζες που έχουν αναλαβέι το σχετικό έργο και αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα σήμερα.

Με το κλείσιμο του βιβλίου των προσφορών θα ανακοινωθεί το ακριβές ύψος του επιτοκίου καθώς και το ποσό που θ΄αντλήσει το Δημόσιο από την αγορά.

Mε απόδοση που κυμαίνεται στο 3,7% με 3,8% διαπραγματεύονται στη δευτερογενή αγορά τα 5ετή ομόλογα της Βραζιλίας, Μεξικού και Αργεντινής. Οσον αφορά στην ευρωζώνη η Ιταλία για τα 5ετη ομολογα της πληρώνει επιτόκιο 1,57%, η Πορτογαλία 0,46% και η Ισπανία 0,2%.

Δυόμισι μόλις ώρες μετά από το άνοιγμα του βιβλίου, στις 12:30 οι προσφορές ξεπερνούσαν τα 8,5 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των 505 εκατ. ευρώ των αναδόχων - Joint Lead Managers).

Η προηγούμενη έκδοση 5ετούς έγινε το 2014 με επιτόκιο 4,95% και ακολούθησε μία ακόμα τον Ιούλιο του 2017 με επιτόκιο 4,62%.

Το νέο ομόλογο θα έχει λήξη λίγο μεγαλύτερη των 5 ετών. Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν οι τράπεζες Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley and Societe Generale SA.

H λήξη του νέου ομολόγου είναι ο Απρίλιος του 2024.

Το ζητούμενο ήταν το επιτόκιο να διαμορφωθεί χαμηλότερα από το 3,75% ώστε να είναι περίπου μια μονάδα χαμηλότερο από το επιτόκιο του 5ετούς ομολόγου που είχε εκδοθεί προ τετραετίας. Ο ΟΔΔΗΧ έχει εκπονήσει σχέδιο άντλησης 7 δις. ευρώ μέσα στο 2019 και στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου εντάσσεται και η έκδοση του 5ετούς ομολόγου. Στόχος είναι επίσης να γίνουν τουλάχιστον 2-3 εκδόσεις ακόμη μέχρι το τέλος του έτους ώστε να καταστεί εφικτή η διαμόρφωση της λεγόμενης «καμπύλης επιτοκίων».

Βασικό «επιχείρημα» της ελληνικής πλευράς η οποία θα επιζητήσει και την σημαντική υπερκάλυψη της έκδοσης ώστε να σταλεί θετικό μήνυμα στις αγορές είναι ότι η αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας είναι εξασφαλισμένη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο ακόμη και των δύο ετών που αναφέρει στις αναλύσεις του ο ESM.

ΑΠΕ: Με αναμενόμενο επιτόκιο 3,6% - 3,7% το νέο πενταετές ομόλογο

Eπιτόκιο το οποίο σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα που επικαλείται το ΑΠΕ, θα κυμαίνεται μεταξύ 3,6% και 3,7% θα καταβάλλει η Ελλάδα για την νέα έκδοση 5ετών ομολόγων.

Η σχετική διαδικασία έκδοσης του νέου 5ετούς ομολόγου ξεκίνησε σήμερα με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών από τις πέντε ξένες τράπεζες που έχουν αναλαβέι το σχετικό έργο και αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα σήμερα. Με το κλείσιμο του βιβλίου των προσφορών θα ανακοινωθεί το ακριβές ύψος του επιτοκίου καθώς και το ποσό που θ΄αντλήσει το Δημόσιο από την αγορά.

Πάντως με απόδοση που κυμαίνεται στο 3,7% με 3,8% διαπραγματεύονται στη δευτερογενή αγορά τα 5ετή ομόλογα της Βραζιλίας, Μεξικού και Αργεντινής. Οσον αφορά στην ευρωζώνη η Ιταλία για τα 5ετη ομολογα της πληρώνει επιτόκιο 1,57%, η Πορτογαλία 0,46% και η Ισπανία 0,2%.