Πόρισμα-φωτιά της Alvarez & Marsal για την Folli Follie

Τεράστιες αποκλίσεις ανάμεσα στα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων και την πραγματικότητα διαπιστώνει η έκθεση της Αlverez για την Folli Follie, που παραδόθηκε χθες στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Η έκθεση οδήγησε στην παραίτηση του προέδρου και της αντιπροέδρου της εταιρείας.

Συγκεκριμένα η έκθεση της συμβουλευτικής εταιρείας Alvarez & Marsal η οποία αναφέρεται στα αποτελέσματα των ελέγχων που διεξήγαγε για τις εταιρείες του ομίλου FFG, στην Ασία παραδόθηκε το απόγευμα της Τρίτης και φανερώνει «τρύπα» ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στον κύκλο εργασιών της Folli Follie Group στην Ασία και 290 εκατομμυρίων δολαρίων στα ταμειακά διαθέσιμα

Η Alvarez & Marsal διεξήγαγε έρευνα για τη χρήση του 2017 που τιτλοφορείται «Preliminary Restatement Findings with respect to the FF ASIA GROUP consolidated financial statements for fiscal year 2017».

Η επιμέρους αναλυτικής εγκληματολογική (forensic) έκθεση αναμένεται να παραδοθεί προσεχώς. Σημειώνεται ότι τα παραδοθέντα οικονομικά στοιχεία της Α&Μ δεν είναι οριστικά και αποτελούν το ενδιάμεσο στάδιο για τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου.

Οι κυριότερες αλλαγές που επισήμανε η Α&Μ επί βασικών κονδυλίων της FFG Sourcing σε Δολάρια ΗΠΑ είναι οι εξής:

Mετά την λήξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβούλίου και την λήψη αποφάσεων , ο κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος και η κα. Αικατερίνη Κουτσολιούτσου υπέβαλαν την παραίτηση τους προτείνοντας την άμεση αντικατάσταση τους από εγνωσμένου κύρους νέα μέλη που θα στηρίξουν την προσπάθεια της εταιρείας για τη ριζική αναδιάρθρωση της μέσω από την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης που θα εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Εταιρείας σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής της.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται ριζική αναδιοργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα αναλάβει την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθωσης.

Ο απερχόμενος Πρόεδρος . Δημήτριος Κουτσολιούτσος δήλωσε τα εξής : «Με βαρύτατη θλίψη και εν μέσω της σωβούσας κρίσης για την Εταιρεία μας, την οποία ίδρυσα και υπηρέτησα επί 36 χρόνια, παραιτούμαι σήμερα από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ίδιο ζήτησα να πράξει και η σύζυγος μου, με την οποία μαζί υπηρετήσαμε την Εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια. Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατό να ελέγξω με επιτυχία τις δραστηριότητες του ασιατικού ομίλου που είχα υπό την ευθύνη μου με αποτέλεσμα η παρούσα δυσάρεστη εικόνα στα οικονομικά του ομίλου. Ωστόσο έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον υιό μου Γεώργιο Κουτσολιούτσο ο οποίος με επιτυχία διαχειρίζεται την κρίση με την συνδρομή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του καταξιωμένου επιτελείου».

