Βάιντμαν: Η Ελλάδα έχει ανάγκη από πρόσθετες μεταρρυθμίσεις

Επίσημο δείπνο προς τιμήν του Γενς Βάιντμαν, προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας (Deutsche Bundesbank), παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη, του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κωστή Χατζηδάκη, της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεννηματά, εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου, του διοικητή και των υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος, των διοικήσεων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, των διοικήσεων των Ελληνικών Τραπεζών και των επιχειρηματικών φορέων, ΣΕΒ και ΣΕΤΕ, καθώς και σημαντικού αριθμού διακεκριμένων Ελλήνων επιχειρηματιών και στελεχών παρέθεσε σήμερα η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Τον ομιλητή προλόγισε ο πρόεδρος της ΕΕΤ Νικόλαος Καραμούζης, που εξέφρασε τις ευχαριστίες του τόσο για την εκ μέρους του κ. Γενς Βάιντμαν αποδοχή της πρόσκλησης του ΔΣ της ΕΕΤ να είναι κεντρικός ομιλητής στη σημερινή εκδήλωση, όσο και για την πρωτοβουλία που ανέλαβε να συναντήσει την ΕΕΤ στη Φρανκφούρτη στις αρχές του έτους, με συμμετοχή εκπροσώπων της ελληνικής και γερμανικής επιχειρηματικής κοινότητας. Ο κ. Καραμούζης τόνισε ότι είναι ιδιαίτερη τιμή για τη χώρα μας, η επίσκεψη του κ. Βάιντμαν ο οποίος αποτελεί ηγετική ευρωπαϊκή προσωπικότητα με σταθερές, ενδιαφέρουσες και τεκμηριωμένες απόψεις.

O πρόεδρος της ΕΕΤ Νικόλαος Καραμούζης αναφέρθηκε, επίσης, στην εισαγωγική του παρέμβαση, εν συντομία, στην πρόοδο που έχει συντελεστεί στην ελληνική οικονομία και στο τραπεζικό σύστημα που επιβεβαιώθηκε από την πρόσφατη έξοδο της Ελλάδος από τα προγράμματα οικονομικής στήριξης, μετά από οκτώ χρόνια, αλλά τόνισε ότι οι σημαντικές προκλήσεις είναι μπροστά μας και απαιτούν υπεύθυνη και συνετή πολιτική μεταρρυθμίσεων, που θα προάγουν την ισχυρή και διατηρήσιμη αναπτυξιακή και επενδυτική ανάκαμψη.

Ο Γενς Βάιντμαν, στην ομιλία που παρέθεσε ως Κεντρικός Ομιλητής, με τίτλο "Exploring the agora: Lessons for amore stable economic and monetary union" (Παρατηρώντας την αγορά: Διδάγματα για μία πιο σταθερή οικονομική και νομισματική ένωση) τόνισε, μεταξύ άλλων, τα μεγάλα βήματα της Ελλάδας προς τη δημοσιονομική και οικονομική βιωσιμότητα. Αναφέρθηκε, επίσης, στις σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες που επέφεραν οι προσαρμογές αυτές. «Αναγνωρίζοντας τις θυσίες, έχω μεγάλο σεβασμό για τον ελληνικό λαό και τον τρόπο με τον οποίο όλοι εσείς υπομείνατε αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Όπως επισημάνθηκε από τον κ. Βάιντμαν , η πορεία προς την οικονομική ανάπτυξη έχει ξεκινήσει, ωστόσο, η 20η Αυγούστου δεν είναι το τέρμα, αλλά ένα ορόσημο στον μακρύ δρόμο προς την ανάκαμψη επισημαίνοντας ότι οι «πρόσθετες, αναπτυξιακής φύσεως, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα ενισχύσουν ουσιαστικά την ελληνική οικονομία, την προσφορά περισσότερων ευκαιριών απασχόλησης και την ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας και των πραγματικών μισθών». Επίσης, αναγνώρισε τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των κρατών μελών της ευρωζώνης.

Επισήμανε επίσης μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα ολοκλήρωσε πριν 10 μέρες με επιτυχία το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής και είναι πλέον έτοιμη να σταθεί στα δικά της πόδια. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα ευχάριστο νέο», κάνοντας εκτενή αναφορά στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας.

Όσον αφορά τη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της ευρωζώνης, ο κ. Βάιντμαν ανέφερε ότι «η σταθεροποίηση της ζώνης του ευρώ δεν απαιτεί να επιλέξουμε μεταξύ αλληλεγγύης και σταθερότητας. Το αντίθετο είναι αλήθεια: χρειαζόμαστε και τα δυο: αλληλεγγύη και σταθερότητα».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν μια σειρά θεμάτων όπως, μεταξύ άλλων, η βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών, το οικονομικό και επιχειρηματικό κλίμα, οι προοπτικές ανάπτυξης και η πρόοδος που έχει συντελεστεί στο τραπεζικό σύστημα για την αντιμετώπιση των σοβαρών προκλήσεων που κληροδότησε η κρίση.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε, επίσης, στις πρωτοβουλίες των συστημικών τραπεζών για τη σταδιακή αποκατάσταση της κανονικότητας στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, κυρίως σε ό,τι αφορά στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ανοιγμάτων.

Τονίστηκε ακόμη ότι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης, είναι απαραίτητη η αποκατάσταση και διατήρηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, η εξασφάλιση της πλήρους και απρόσκοπτης χρηματοδότησής της από τις αγορές, καθώς και η διαμόρφωση των αναγκαίων προϋποθέσεων επίτευξης ισχυρής, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης μέσα σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικής σταθερότητας, χρηματοπιστωτικής ευρωστίας και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.