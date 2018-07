ESM: Εγκρίθηκε επί της αρχής η εκταμίευση της δόσης των 15 δισ προς την Ελλάδα

Το συμβούλιο των διευθυντών του ESM ενέκρινε επί της αρχής την τελευταία εκταμίευση των 15 δισεκ. ευρώ προς την Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της εθνικής διαδικασίας, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας.

«Το Συμβούλιο Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) ενέκρινε σήμερα επί της αρχής την τελευταία εκταμίευση των δανείων, ύψους 15 δισ. ευρώ για την Ελλάδα», ανακοίνωσε σήμερα ο ESM.

O ΕSM τονίζει ότι η τελευταία εκταμίευση των δανείων «υπόκειται στην ολοκλήρωση εθνικής διαδικασίας. «Όταν ολοκληρωθεί η εθνική διαδικασία, θα ακολουθήσει αμέσως η εκταμίευση, πριν από τη λήξη του προγράμματος του ESM», αναφέρει ο Eυρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ ανέφερε ότι οι εθνικές διαδικασίες για την έγκριση του επικαιροποιημένου Μνημονίου και για την έγκριση της τελικής δόσης στη Γερμανία θα καθυστερήσουν, έως τον Αύγουστο. Όπως εξήγησε ο Κ. Ρέγκλινγκ, η καθυστέρηση αυτή συνδέεται με το ότι η Ελλάδα καλείται να βρει ισοδύναμα μέτρα, ύψους 28 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό της, λόγω της διατήρησης χαμηλού ΦΠΑ στα νησιά ως το τέλος του έτους. Στη συνέχεια θα πρέπει να τροποποιηθεί η λεγόμενη «έκθεση συμμόρφωσης» των ευρωπαϊκών θεσμών και μετά το γερμανικό Κοινοβούλιο θα εγκρίνει τις σχετικές αποφάσεις στις αρχές Αυγούστου.

