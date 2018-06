Τεχνικό μνημόνιο: Αυστηρές ρήτρες για πλεονάσματα, συντάξεις και φοροελέγχους

Στη δημοσιότητα δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το τεχνικό κείμενο του μνημονίου που συνοδεύει και εξειδικεύει την τέταρτη αξιολόγηση των 88 προαπαιτούμενων, μέρος των οποίων θα συνοδεύουν την Ελλάδα και στη μεταμνημονιακή εποπτεία.

Το κείμενο "Technical Memorandum of Understanding Accompanying the MoU of the ESM Programme" με ημερομηνία 20 Ιουνίου αναλύει τους στόχους της 4ης αξιολόγησης και τις δεσμεύσεις της Ελλάδας και βασίζεται σε ρυθμό ανάπτυξης 1,9% το 2018 (σ.σ. έναντι 2% ρυθμού που προβλέπει η κυβέρνηση).

Υπάρχει ρητή αναφορά για επιπλέον μείωση συντάξεων άνω του 18% μετά το 2019. Επιπλέον, αφήνει "παράθυρο" για εμπροσθοβαρή μείωση αφορολογήτου, αν το κρίνει το ΔΝΤ και αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι.

Ουσιαστικά, στην έκθεση, παραμένει η πρόβλεψη ότι μπορεί να έρθει "εμπρός" η μείωση του αφορολογήτου από το 2019 (και τούτο παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Compliance Report που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη αναφέρει ότι θα εφαρμοστεί το 2020, όπως είχε θεσπιστεί). Αναφέρει επίσης ότι τα αντίμετρα θα εφαρμοστούν αν διασφαλισθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι.

Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί η εξάλειψη του ΕΚΑΣ και οι υπόλοιπες παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό, η συγκράτηση των δαπανών υγείας και η επέκταση του clawback έως το 2022, αλλά και τα πρόσθετα μέτρα για την κεντρική διαχείριση των προμηθειών στο πεδίο της υγείας και της συγκράτησης της φαρμακευτικής δαπάνης.

Καταγράφει επίσης αναλυτικούς στόχους για τις επιδόσεις του φοροεισπρακτικού μηχανισμού έως το τέλος του 2018 και των ελέγχων που θα γίνουν. Αναλυτική λίστα υπάρχει για τις προσλήψεις που θα γίνουν φέτος και τα επόμενα χρόνια, περιγράφει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να γίνουν στις τράπεζες και τη μείωση των NPLs, για την ενίσχυση του εξωδικαστικού συμβιβασμού, τις παρεμβάσεις στο νόμο Κατσέλη αλλά και τη χρονική επέκταση του ΤΧΣ έως το τέλος του 2022.

Ειδικά για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς αναφέρεται η δέσμευση των ελληνικών αρχών να παρέχουν μηνιαία στοιχεία για την πορεία διενέργειάς τους ανά την ελληνική επικράτεια.

Περιγράφονται επίσης αναλυτικές δεσμεύσεις αναφορικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταχύτερης αδειοδότησης, τις παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν στα κλειστά επαγγέλματα, στο Κτηματολόγιο, στην αγορά ενέργειας (με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εξυγίανση της οικονομικής κατάστασης της ΔΕΗ έως και το 2022).

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα αναφέρεται και για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και για τις τοποθετήσεις γενικών και ειδικών γραμματέων μέχρι το τέλος του 2018.

Η μείωση των συντάξεων θα συνεχιστεί και το 2020

Μειώσεις και μετά από το κούρεμα έως 18% το οποίο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2019 θα υποστούν οι πραγματικές αποδοχές των συνταξιούχων

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο εν λόγω αρχείο σημειώνεται πως:

"Η προσωπική διαφορά, αν είναι αρνητική (σε περίπτωση που η επανυπολογισθείσα σύνταξη είναι χαμηλότερη της τρέχουσας) θα μειωθεί μέχρι του σημείου η κύρια σύνταξη, μαζί με τα οικογενειακά επιδόματα, να μειώνεται κατά 18%. Οι εναπομείνασες αρνητικές προσωπικές διαφορές θα περιορισθούν, σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 4387".

Υπενθυμίζεται πως το άρθρο 14 του εν λόγω νόμου (σ.σ. Κατρούγκαλου) προβλέπει ρητά πως: "Από 1ης Ιανουαρίου 2019, εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους ( ....) το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων''.

Υπενθυμίζεται πως οι αναπροσαρμογές στις οποίες αναφέρεται η παραπάνω διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου θα προκύψουν από τις μεταβολές του ΑΕΠ και του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Αν αυτές είναι θετικές, τότε, θα αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω και οι συντάξεις (σ.σ. προφανώς, θα ισχύει το αντίστροφο σε περίπτωση αρνητικών μεταβολών σε ΑΕΠ – Δείκτη Τιμών Καταναλωτή).

Δεδομένου ότι οι αρνητικές προσωπικές διαφορές, με βάση όσα ψήφισε η κυβέρνηση τον Μάιο του 2017, θα μειωθούν από την 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι του σημείου που οι νυν καταβαλλόμενες συντάξεις να μη μειώνονται πάνω από 18%, οι διατάξεις περί συμψηφισμού αρνητικών προσωπικών διαφορών -εκάστοτε αναπροσαρμογών- θα ισχύσουν, όπως ρητά αναφέρεται στο τεχνικό Μνημόνιο, στο εναπομείναν κομμάτι των προσωπικών διαφορών.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ρήτρα της μείωσης των αρνητικών προσωπικών διαφορών ''μέχρι την εξάλειψή τους'' (δηλαδή την κατάργηση τους) τίθεται την ώρα που η κυβέρνηση έχει ούτως ή άλλως ψηφίσει το πάγωμα των ονομαστικών αυξήσεων στις συντάξεις (εφόσον υπάρξει θετική μεταβολή ΑΕΠ - ΔΤΚ) την περίοδο 2019 -2021.

Τι αναφέρεται για μέτρα και για αντίμετρα

Επαναλαμβάνεται η δέσμευση ότι εάν το ΔΝΤ, σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της τελικής αναθεώρησης του προγράμματος κρίνει ότι, με βάση μια διαφανή εκ των υστέρων αξιολόγηση, είναι απαραίτητη η εφαρμογή της μείωσης του αφορολογήτου εμπροσθοβαρώς, αυτό θα εφαρμοστεί.

Όπως αναφέρεται, αυτό θα συμβεί προκειμένου να επιτευχθεί ο συμφωνημένος δημοσιονομικός στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5% το 2019, ο οποίος θα πρέπει να διασφαλιστεί χωρίς επιζήμια για την ανάπτυξη μέτρα.

Επιπλέον, αναφέρει για τα αντίμετρα ότι οι αρχές θα υιοθετήσουν, μετά από μια διαφανή διαδικασία, την απαραίτητη δευτερογενή νομοθεσία. Λέει όμως ότι το ποσό θα είναι σύμφωνο με τις ανάγκες διατήρησης των δημοσιονομικών στόχων.

