Eurogroup: Αγκάθι η επιμήκυνση των δανείων του EFSF – Θα επανέλθουν τη νύχτα

Δυσκολία αντιμετωπίζουν οι υπουργοί Οικονομικών κατά τη διάρκεια του Εurogroup για να φτάσουν σε συμφωνία για την επιμήκυνση των δανείων του EFSF.

Κατά πληροφορίες, το Eurogroup θα συζητήσει τα υπόλοιπα θέματα της ατζέντας και θα επιστρέψει στο επίμαχο ζήτημα μετά την ολοκλήρωση άλλων ζητημάτων. Αυτό σημαίνει ότι αποδυναμώνεται το σενάριο μιας συνέντευξη Τύπου που θα γινόταν νωρίς- δηλαδή περίπου στις 8 ώρα Ελλάδας.

Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει ότι οδηγούμαστε σε εμπλοκή καθώς όλες οι αρμόδιες πηγές προεξοφλούν ότι η συνεδρίαση θα καταλήξει σε συμφωνία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup με κύριο θέμα συζήτησης την Ελλάδα και το κλείσιμο της 4ης αξιολόγησης.

Με βασικούς στόχους την ελάφρυνση του χρέους, αλλά και τον καθορισμό των βημάτων για τη μεταμνημονιακή εποχή εισέρχεται η Ελλάδα στο κρίσιμο Eurogroup του Λουξεμβούργου.

Η Αθήνα αναμένεται να λάβει το «πράσινο φως» για την εκταμίευση της τελευταίας δόσης.

Σύμφωνα με το κείμενο συμμόρφωσης των θεσμών που δημοσιεύτηκε, όλα τα προαπαιτούμενα της δ’ αξιολόγησης έχουν ολοκληρωθεί, ανοίγοντας το δρόμο για την έγκριση της τελευταίας δόσης του προγράμματος.

Οι εξελίξεις

Αισιόδοξοι πως στο σημερινό Eurogroup μπορεί να υπάρξει συμφωνία για την ρύθμιση του ελληνικού χρέους εμφανίστηκαν, προσερχόμενοι στην συνεδρίαση, οι υπουργοί Οικονομικών της Γερμανίας και της Γαλλίας και επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί.

«Η κυβέρνηση και ο λαός» της Ελλάδας έχουν κάνει «πολύ καλή δουλειά», είπε ο γερμανός υπουργός Όλαφ Σολτς, σημειώνοντας πως είναι «πιθανό» να βρεθεί λύση που ορίζει το πλαίσιο της μετα-Μνημονιακής εποπτείας και θα διασφαλίζει την αυτοδύναμη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές ομολόγων.

«Η Ελλάδα έχει υλοποιήσει τις δεσμεύσεις» της, είπε από την πλευρά του ο γάλλος ΥΠΟΙΚ Μπρούνο Λε Μέρ, προσθέτοντας πως και οι εταίροι πρέπει πλέον να τηρήσουν τις δικές τους υποσχέσεις.

Για «ιστορική ημέρα» τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ευρωζώνη έκανε λόγο ο επίτροπος Μοσκοβισί.

«Έχω την πεποίθηση πως θα βρούμε λύση σήμερα», είπε σημειώνοντας πως η ρύθμιση του χρέους θα πρέπει να είναι «αξιόπιστη», που σημαίνει πως θα πρέπει να ελαφρύνει ουσιαστικά το βάρος για την Ελλάδα και συνάμα να στείλει ένα ισχυρό σινιάλο στις αγορές

Μοσκοβισί: Σήμερα θα είναι ιστορική ημέρα για την Ελλάδα

ρέπει να θυμόμαστε τις τόσες πολλές ώρες και ημέρες και το πολιτικό κεφάλαιο που ξοδέψαμε για να διορθώσουμε την κατάσταση που ήταν απειλή για την επιβίωση του ευρώ, σημείωσε ο Πιέρ Μοσκοβισί προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup για την οποία εμφανίστηκε εξαιρετικά αισιόδοξος.

Θα είναι μια ιστορική ημέρα για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Για την Ελλάδα που μετά από οκτώ χρόνια δύσκολων μεταρρυθμίσεων και σκληρής προσαρμογής θα είναι σε θέση να προχωρήσει βασισμένη στα δυο της πόδια. Θα είναι και για εμάς ιστορικό γεγονός. Θα σημαίνει ότι πλέον έχουμε αφήσει την κρίση της ευρωζώνης πίσω μας, τόνισε.

«Είμαι πολύ σίγουρος (confident) ότι θα βρούμε τη λύση σήμερα. Είναι το καθήκον μας. Ως Επίτροπος θα εξηγήσω τα prior action που ολοκλήρωσε η Ελλάδα. Είναι θέμα των εταίρων της Ελλάδας να αναλάβουν την δική τους ευθύνη. Είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρουμε σήμερα και η 21 Ιουνίου θα είναι σημαντική ημέρα για όλους μας».

Αναφορικά με το θέμα του χρέους επανέλαβε ότι θα πρέπει να είναι ένα αξιόπιστο πακέτο που θα πείθει τις αγορές. Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες καθώς δεν είχε αρχίσει η συνεδρίαση δήλωσε ότι «το κλίμα είναι πολύ αισιόδοξο από όλες τις πλευρές που κάθονται στο τραπέζι».

«Ξέρουμε τις παραμέτρους, θα καλύψουμε τα κριτήρια και θα βρούμε λύση τις επόμενες στιγμές, ώρες, λεπτά».

Σεντένιο: Θα φθάσουμε σήμερα σε μια συμφωνία

«Σήμερα είναι η ιδανική ημέρα για να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια του Eurogroup. Μπορεί να σημάνει μία νέα φάση για την Ελλάδα και το ευρώ», δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο στους δημοσιογράφους πριν από την σημερινή συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. «Θα φθάσουμε σήμερα σε μια συμφωνία. Είμαι αισιόδοξος», δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup.

«Περιμένουμε μια απόφαση για τη ρύθμιση του χρέους, που θα σηματοδοτήσει το τέλος της λιτότητας» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στο σημερινό Eurogroup κάνοντας λόγο για εξαιρετικά θετική συγκυρία.

Το κείμενο της συμφωνίας δεν περιλαμβάνει απολύτως καμία δέσμευση για νέα μέτρα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Χρειάζεται ένας «ισορροπημένος συμβιβασμός», που θα διασφαλίζει την ανάπτυξη της Ελλάδας και τη βιωσιμότητα του χρέους, δήλωσε ο επίτροπος Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί, σημειώνοντας ότι «Είναι καιρός η Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της».

Αλλά και ο ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς, εξέφρασε την ελπίδα να έχει το «πρόγραμμα προσαρμογής» αίσιο τέλος.

«To Eurogroup πρέπει να στείλει καθαρό μήνυμα στις αγορές, ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο», τόνισε στο CNN o αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας. Ο Αλέξης Χαρίτσης σημείωσε πως η χώρα μας τήρησε τις δεσμεύσεις της και τώρα είναι η ώρα της ευθύνης και για τους εταίρους μας να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους για αποφασιστική διευθέτηση του χρέους.

