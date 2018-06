Μέρκελ: Συνδέει τώρα το χρέος με το προσφυγικό!

Σε μια άνευ προηγουμένου «πρωτοβουλία» αναμένεται να προβεί η Κομισιόν, μετά τη πίεση της Γερμανίας και τη στήριξη της Γαλλίας.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ θα συγκαλέσει μίνι Σύνοδο Κορυφής την Κυριακή στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Αυστρίας, της Ελλάδας και, εάν δεχτούν, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Νεώτερες πληροφορίες αναφέρουν ότι όλες οι χώρες έχουν απαντήσει θετικά, περιλαμβανομένης και της Βουλγαρίας. Υπάρχει ωστόσο ερωτηματικό για την Ιταλία καθώς μετά τη διαρροή των πληροφοριών του Euro2day.gr για την ατζέντα και την πρόθεση για διμερείς συμφωνίες από πλευράς Γερμανίας εκφράζονται επιφυλάξεις από βουλευτές της Συγκυβέρνησης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ελληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας «εξέφρασε πρώτος τη θέληση να συμμετάσχει σε αυτή τη Σύνοδο». Σε ερώτηση εάν γνώριζε την ατζέντα της Συνόδου όταν γνωστοποίησε την πρόθεσή του να συμμετάσχει, η απάντηση ήταν αρνητική, καθώς τα θέματα συμφωνήθηκαν χθες το βράδυ στο Βερολίνο, στη συνάντηση Μέρκελ-Μακρόν-Γιούνκερ, που πρώτο αποκάλυψε το Euro2day.gr, και η οποία έγινε μετά τη διμερή Μέρκελ-Μαρκόν (όπου παρεμπιπτόντως δεν υπήρξε ξεκάθαρη συμφωνία για την εμβάθυνση της ευρωζώνης, παρά τις δημόσιες δηλώσεις) και μετά τη συνεδρίαση των Γερμανών βιομηχάνων στην οποία παραβρέθηκαν οι τρεις αξιωματούχοι.

Σύνδεση του χρέους με το προσφυγικό

Οπως μεταφέρει κορυφαίος αξιωματούχος της ΕΕ, με άριστη γνώση των συνομιλιών, στο εσωτερικό της Γερμανίας επικρατεί αναβρασμός και η καγκελάριος δέχεται μεγάλη πίεση, με αποτέλεσμα -όπως ισχυρίζεται η ίδια- να είναι αναγκασμένη να κάνει πίσω σε μια σειρά από ευρωπαϊκές αποφάσεις και πρώτα πρώτα στο προσφυγικό. Η Μέρκελ θέλει να διώξει πρόσφυγες που έχει δεχτεί στη Γερμανία. Και αυτό θέλει να το πετύχει με διμερείς συμφωνίες, τις οποίες θα επιδιώξει να υπογράψει κυρίως με την Ελλάδα και την Ιταλία.

Οσον αφορά τη χώρα μας, η καγκελάριος εμφανίζεται να συσχετίζει το θέμα με την ελάφρυνση του χρέους που καλείται να συμφωνηθεί αύριο στο Eurogroup. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αν «διευκολυνθεί» στο θέμα των προσφύγων, θα μπορούσε να προσφέρει κάτι παραπάνω στο θέμα της ελάφρυνσης από αυτό που φροντίζει το Βερολίνο να διαρρέει τις τελευταίες εβδομάδες.

Και ενώ μέχρι τώρα ξέραμε ότι η πολιτική της ΕΕ για το προσφυγικό ήταν να λαμβάνουν οι πρόσφυγες βίζα εισόδου π.χ. από την Ελλάδα και μετά μέσω των relocation quotas που έχουν συμφωνηθεί να πηγαίνουν στη χώρα της αρεσκείας τους, π.χ Γερμανία, τώρα η κα Μέρκελ, με την ανοχή των Μακρόν και Γιούνκερ, θέλει να κάνει στροφή 180 μοιρών και να συμφωνήσει σε διμερές επίπεδο ότι οι πρόσφυγες πρέπει να πάνε να κατοικήσουν εκεί που μπήκε η πρώτη σφραγίδα της βίζας εισόδου.

Σε ερώτηση γιατί να πρέπει να επωμιστεί η Ελλάδα αυτό το βάρος, λάβαμε την αναμενόμενη απάντηση που ακούμε χρόνια τώρα, ότι «η Ελλάδα δεν έχει κάνει τίποτα, η κατάσταση στα νησιά είναι απαράδεκτη, πρέπει να ενισχύσουμε τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, θα δοθούν κονδύλια για βοήθεια» κ.λπ.

Σε αντερώτηση πώς μπορεί η χώρα να σηκώσει επιπλέον βάρος υπό αυτές τις συνθήκες, η απάντηση ήταν αποστομωτική: Η Ελλάδα τότε θα πρέπει να κάνει συμφωνία με την Τουρκία, ώστε να επιστρέψει τους πρόσφυγες που ήρθαν από εκεί!

Σε μια τρίτη ερώτηση δε για την κατάσταση στην Τουρκία, τις ελληνικοτουρκικές σχέσεις αλλά και τη μηδενική επαφή Βρυξελλών-Αγκυρας, η απάντηση που λάβαμε ήταν ότι προέχει η προστασία της κ. Μέρκελ...

Πού είναι ο Τουσκ;

Για τους καλά γνωρίζοντες, Τουσκ και Γιούνκερ είναι «άσπονδοι φίλοι» και συνήθως κοντράρονται στο ποιος θα φανεί περισσότερο. Ωστόσο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν ήταν στην τριμερή συνάντηση, ενώ δεν θα συγκαλέσει αυτός τη μίνι Σύνοδο Κορυφής, ως είθισται.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό έγινε γιατί ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι δεν θέλει να εμπλακεί σε αυτή την ενέργεια, ίσως γιατί γνωρίζει το πολιτικό κόστος που μπορεί να συνεπάγεται. Αυτό αναμένεται να αναλάβει ο κ. Γιούνκερ με ό,τι συνέπειες θα έχει αφού ήδη η σχέση του με την Ιταλία είναι τεταμένη. Μια Ιταλία που κανείς ακόμα δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει στην προοπτική τέτοιας Συνόδου, αφού η νέα κυβέρνηση έχει σηκώσει ψηλά τη σημαία του κλεισίματος των συνόρων της για τους μετανάστες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αγκελα Μέρκελ έμεινε μακριά από τις διαπραγματεύσεις σε ό,τι αφορά το θέμα των Σκοπίων, αφήνοντας κυρίως τους Αμερικανούς «να κάνουν παιχνίδι». Ο λόγος ήταν για να μη συνδεθεί η συμφωνία με την ελάφρυνση του χρέους, καθώς φαίνεται πως είχε ήδη στο μυαλό της να τη συνδέσει με το μεταναστευτικό.

Αξιωματούχος της Κομισιόν

Σε ανύποπτο χρόνο και σε συζήτηση που είχε το Euro2day.gr με αξιωματούχο της Κομισιόν, αναφερθήκαμε στην προοπτική η Γερμανία να επιβάλει επιπλέον όρους (conditionality) για να συναινέσει στο θέμα του χρέους.

Η απάντηση του αξιωματούχου ήταν αποστομωτική. «Θα ήταν ανήθικο εάν μια απόφαση που πάρθηκε το 2012 και το 2016 δεν εφαρμοστεί όπως έχει συμφωνηθεί από το Eurogroup και κάποιες χώρες-μέλη χρησιμοποιήσουν τη δύναμή τους για να συνδέσουν τις αποφάσεις αυτές με εθνικές πολιτικές επιδιώξεις».

Με άλλα λόγια, η Ελλάδα δικαιούται την ελάφρυνση του χρέους βάσει των αποφάσεων του Eurogroup και έχει δικαίωμα να ζητήσει την εφαρμογή τους, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να υποκύψει στις όποιες γερμανικές πιέσεις για άλλα θέματα...

I am convening an informal working meeting on migration and asylum issues in Brussels on Sunday, in order to work with a group of Heads of State or Government of Member States interested in finding European solutions ahead of the upcoming #EUCO. #MigrationEU pic.twitter.com/qXJaghR20v